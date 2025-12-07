Bigg Boss 19: बसीर पर बरसे सलमान, बोले- तुम्हें जरूरत है इस शो की, भूलो मत क्या हो…

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले शुरू हो गया है. शुरुआत में सलमान खान ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और फिर एक्स कंटेस्टेंट्स का वेलकम किया. इसके बाद बिग बॉस के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स का डांस दिखाया गया. फिनाले का माहौल तब थोड़ा गर्मा गया, जब सलमान खान ने बसीर अली की जमकर क्लास लगाई.

सलमान खान ने बसीर अली की लगाई क्लास

फिनाले पर सलमान खान ने बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट बसीर अली को जमकर फटाई लगाई. दरअसल शो से बेघर होने के बाद बसीर अली ने कई इंटरव्यूज में बिग बॉस मेकर्स पर बायस्ड होने के आरोप लगाए थे. इसके अलावा सलमान खान को लेकर भी उन्होंने रिएक्शन दिया था.

सलमान ने तंज भरे लहजे में कहा, 'बसीर घर से निकलने के बाद भी घर में थे. ये बिग बॉस- बिग बॉस बाहर खेल रहे थे.' बसीर ने कहा, 'सर अंदर खेलने का मौका नहीं मिला.' एक्टर ने कहा, 'मौका हमने दिया था, आपको आपके फैंस ने ही वोट नहीं दिया.'



इसके बाद एक्टर ने कहा, 'बसीर की बहुत सी बातों के बारे में शो के मेकर्स तो पता था, लेकिन फिर भी उन मुद्दों को उजागर नहीं किया गया, क्योंकि वो उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते थे.' सलमान ने बसीर को याद दिलाया कि बिग बॉस ने असल में उन्हें एक बड़ा स्टेज और विजिबिलिटी दी फिर भी आभार व्यक्त करने के बजाय बसीर घर के बाहर अपनी नाराजगी और कड़वाहट निकाल रहे थे.'

बसीर ने सलमान खान को जवाब दिया, 'मैंने केवल अपनी सच्चाई बताई थी.' इस पर सलमान ने कहा, 'इस तरह के बयान उलटे पड़ सकते हैं और लंबे समय में उनके प्रोफेशनल रिलेशन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.'

इस पर सलमान ने आगे कहा, 'फुटेज या ध्यान न मिलने की शिकायत के आधार पर शो को पब्लिकली रूप से बदनाम नहीं किया जा सकता. सलमान ने बसीर को फिर सलाह दी कि वह भविष्य में सावधान रहें, नहीं तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहेगा. जो उसी मंच की आलोचना करता हो, जिसने उसे पहचान दिलाई.'

बसीर ने नेहल को कर दिया अनफॉलो

इस बातचीत में सलमान खान ने फिनाले पर पूछा कि क्या आपने इंस्टाग्राम पर बसीर अली को अनफॉलो कर दिया है? इस पर नेहल ने खुलासा किया है कि उन्होंने नहीं किया बल्कि बसीर अली ने उन्हें अनफॉलो किया है. बसीर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने शो के बाहर आकर नेहल की कुछ क्लिप देखी, जो उनके लिए थी उन्हें सही नहीं लगी.

