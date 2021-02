BB: राहुल वैद्य संग दोस्ती या दुश्मनी? रुबीना ने बताया कैसा रहेगा रिश्ता

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने बिग बॉस का सीजन 14 जीत लिया है. शानदार गेम दिखाते हुए रुबीना ने तमाम फैन्स का दिल भी जीता और उनका खेलने का अंदाज भी इंप्रेस कर गया. अब जब शो खत्म हो गया है, रुबीना फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. वे अपने फैन्स से सीधी बातचीत कर रही हैं. हाल ही में रुबीना ने सोशल मीडिया पर Ask Me Anything सेशन किया था. फैन्स vs इस सेशन के जरिए एक्ट्रेस से कई तरह के सवाल पूछे.

राहुल से दोस्ती या दुश्मनी, रुबीना ने बताया

एक सवाल जिसने सभी का ध्यान खींचा, वो था राहुल वैद्य को लेकर. जिस राहुल से बिग बॉस के घर में रुबीना के सबसे ज्यादा झगड़े हुए, उनको लेकर एक फैन ने पूछा- राहुल आपके दोस्त हैं या फिर दुश्मन. अब इस सवाल का रुबीना ने काफी इंटेलिजेंट जवाब दिया. एक्ट्रेस ने राहुल को ना दोस्त बताया ना ही दुश्मन की कैटेगरी में रखा, उन्होंने तो सिंगर को सिर्फ एक बिग बॉस कंटेस्टेंट बता दिया. रुबीना का ये कहना बताता है कि शो खत्म होने के बाद वे भी अब सिंगर संग अपनी तल्खी कम करना चाहती हैं.

बिग बॉस के बारे में क्या मिस करेंगी?

वैसे Ask Me Anything सेशन के दौरान कुछ यूजर्स ने रुबीना से जानना चाहा कि वे बिग बॉस से जुड़ी कौन सी याद को सबसे ज्यादा मिस करेंगी. इस सवाल पर रुबीना ने मजेदार जवाब देते हुए कहा कि उन्हें खुद बिग बॉस की आवाज भी सबसे ज्यादा याद आने वाली है. एक्ट्रेस की नजरों में जब कहा जाता था 'बिग बॉस चाहते हैं' काफी याद आएगा. वैसे अभी जिस बिग बॉस को रुबीना इतना याद कर रही हैं, शो के दौरान कई ऐसे मौके देखने को मिले थे जब एक्ट्रेस ने उन्हीं की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए थे. उन पर पक्षपात करने के आरोप भी लगे थे. लेकिन लगता है कि फैन्स को रुबीना का ये विद्रोही स्वभाव ही सबसे ज्यादा पसंद आया और इसी वजह से उन्हें देश के सबसे बड़े रियलिटी शो का विनर भी बना दिया गया. अब एक्ट्रेस बिग बॉस के बाद कौन से शोज में नजर आने वाली हैं, इस पर ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया गया है.