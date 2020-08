पिछले दिनों हॉटस्टार डिज्नी पर रिलीज महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 जबरदस्त ट्रोल हुई थी. फिल्म आईएमडीबी रेट‍िंग में भी अब तक की सबसे कम रेट‍िंग वाली मूवी बन गई है. इस मूवी को देखते हुए बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और टीवी एक्ट्रेस रश्म‍ि देसाई ने एक वीड‍ियो अपलोड किया था. पर रश्म‍ि का यह एंटरटेनमेंट प्लान उनपर भारी पड़ गया. लोगों ने उन्हें सोशल मीड‍िया पर सड़क 2 को सपोर्ट करने के लिए ट्रोल कर दिया. अब एक्ट्रेस ने अपनी सफाई दी है.

रश्म‍ि देसाई ने अपनी सफाई में ट्वीट किया- 'मेरे पिछले स्टोरी के कारण लोग मेरी वफादारी पर शक करने लगे. बस कुछ चीजों को बिल्कुल साफ और क्ल‍ियर रखना चाहती हूं. मैं पहले भी और आगे भी इंसाफ के लिए खड़ी हूं. इसमें कोई दोराय नहीं है.'

My last story, has had people wonder my loyalties! Just wanted to put things out loud and clear!

I am and will always stand for justice! There are no two ways about that!