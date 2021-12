Bigg Boss 15: Pratik Sehajpal को मिला गौहर खान-काम्या पंजाबी का सपोर्ट, एक्ट्रेस बोलीं- ट्रॉफी जीतकर आओ

बिग बॉस 15 भले ही एक फ्लॉप सीजन रहा है. लेकिन इस फ्लॉप शो में भी प्रतीक सहजपाल हीरो के रूप में सामने आए हैं. प्रतीक अपनी सच्चाई और दमदार गेम के चलते फैंस समेत कई सेलेब्स के भी फेवरेट बन गए हैं. बिग बॉस की दो फेमस एक्स कंटेस्टेंट्स गौहर खान और काम्या पंजाबी प्रतीक को खुलकर सपोर्ट कर रही हैं और उन्हें शो की ट्रॉफी जीतने का हकदार बता रही हैं.

काम्या चाहती हैं प्रतीक जीतें शो

हाल ही के एपिसोड में करण कुंद्रा एक टास्क के दौरान प्रतीक सहजपाल संग धक्का-मुक्की करते हुए नजर आए थे. फैंस और सेलेब्स इस बात को लेकर उदास हैं कि प्रतीक पर करण बार-बार हाथ उठाते हैं. अब काम्या ने प्रतीक के सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई है. काम्या पंजाबी ने ट्वीट कर कहा- स्ट्रॉन्ग रहो प्रतीक. अब ट्रॉफी जीतो और उस घर में सभी को दिखा दो. बहुत ज्यादा निराजाशाजनक बिग बॉस.

गौहर खान ने बताया प्रतीक को बिग बॉस 15 का 'स्टार'

गौहर खान शो की शुरुआत से ही प्रतीक सहजपाल को सपोर्ट कर रही हैं. अब एक बार फिर गौहर प्रतीक के सपोर्ट में आगे आई हैं. गौहर ने ट्वीट कर कहा- यह सीजन पूरी तरह से प्रतीक के बारे में है. हर चीज के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन फिर भी वो गेम और दूसरे लोगों के लिए इज्जत नहीं खोता है. वो शो का सच्चा फैन है और वो दिखता है.

