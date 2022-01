BB15 के न्यू ईयर एपिसोड ने तोड़ा बोरियत का रिकॉर्ड, Salman का शो देख फैंस का मूड खराब

बिग बॉस 15 किसी और चीज के लिए जाना जाए या नहीं, लेकिन शो अपनी बोरियत को लेकर जरूर याद रखा जाएगा. लाख कोशिशों के बावजूद सीजन 15 अपना जादू नहीं चला पाया है. हद तो ये है कि इस बार वीकेंड का वार ने भी बोरियत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब बीते एपिसोड को ही ले लीजिए, शो में न्यू ईयर सेलिब्रेशन दिखाया गया. सलमान खान, घरवालों के अलावा इंडस्ट्री के नामी सितारों ने भी शो में पार्टिसिपेट किया. इतना सब करने के बाद भी शो रहा एकदम बोरिंग.

बिग बॉस के न्यू ईयर सेलिब्रेशन एपिसोड को लोगों ने बताया महा बोरिंग

ये हम ही नहीं बीबी फैंस भी कह कहे हैं. सोशल मीडिया पर बिग बॉस के न्यू ईयर स्पेशल वीकेंड का वार एपिसोड को ट्रोल किया जा रहा है. फैंस ने एपिसोड को बोरिंग और समय की बर्बादी बताया है. बीते एपिसोड में अनु मलिक, पलक तिवारी, शेखर, सिद्धार्थ निगम, जन्नत जुबैर नजर आए थे. सभी ने आकर स्टेज पर परफॉर्म किया. पूरे एपिसोड में होस्ट सलमान खान की एनर्जी भी लो लगी. किसी भी गेस्ट में वो बात नहीं लगी जो शो को एंटरटेनिंग बना सके. फैंस ये सोचकर हैरान है कि मेकर्स ने क्या सोचकर इतने बोरिंग एपिसोड की प्लानिंग की.

Highly boring episode @BiggBoss

Last year's new party was so good. Atleast for your viewers show us the contestants not the outsiders. WKV has now become a joke. Isse acha aaj ek normal episode rkh dete. #BiggBoss15 #KaranKundrra #TejaswwiPrakash #TejRan — Aayushi Agarwal (@Aayushi84165093) December 31, 2021

ट्वविटर पर एक यूजर ने लिखा- आज का एपिसोड बकवास था. एक ही अच्छी चीज थी शमिता शेट्टी को आया शिल्पा शेट्टी का वीडियो कॉल. इसके अलावा कुछ भी मजेदार नहीं था. एक शख्स लिखता है कि सलमान खान से ज्यादा स्क्रीन टाइम मेहमानों ने लिया. महा बोरिंग एपिसोड. लोगों का कहना है कि उन्होंने बिग बॉस के इतिहास में न्यू ईयर एपिसोड इतना बोरिंग नहीं देखा. यूजर कहता है- ये क्या था. शमिता के लिए क्यों थी वीडियो कॉल? ये अनफेयर है. लोगों ने सीजन और बीते एपिसोड को फ्लॉप करार दिया है.

Worst episode ever of bigg Boss history. And stop the biasness. Samita goes out side and gets to watch entire week episodes. Samita gets to talk with her family and others not. What is the fault of other contestants? Do one thing stop all nonsense and seedha samita ko trophy dedo — Laxmipriyas (@itsmelaxmii) December 31, 2021

Today's #WeekendKaVaar is really boring



The only good thing was that video call for #ShamitaShetty



Other than that it's all about guest appearances



Nothing interesting...#BiggBoss15 — Vidhi Agrawal (@vidhiagrawal70) December 31, 2021

अपकमिंग एपिसोड में धर्मेंद्र, भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगे. घरवालों की सलमान खान क्लास भी लगाएंगे. प्रोमो देखकर तो लगता है कि शनिवार और रविवार का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है. पर क्या आउटकम निकलता है ये तो शो के टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा.