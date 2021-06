ट्रोल्स के निशाने पर इंडियन आइडल जजेस का रोना-धोना, बनाए फनी मीम्स

टीवी का पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' जबसे अपने नए सीजन के साथ शुरू हुआ है, तभी से यह सुर्खियों में आया हुआ है. किसी ने किसी कारणवश यह फैन्स के निशाने पर है. सोशल मीडिया पर यह शो जमकर ट्रोल हो रहा है. आजकल यह जजेज के ओवर रिएक्शन को लेकर चर्चा में बना हुआ है. खासकर नेहा कक्कड़ को एपिसोड्स में रोने को लेकर ट्रोल किया जाता है. कंटेस्टेंट्स जब परफॉर्म करते हैं या फिर अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं तो जजेज की आंखें भर आती हैं. वह ऑनकैमरा रोना इमोशनल होते नजर आते हैं.

यह सिंगिंग रियलिटी शो की जगह ड्रामा शो बनता जा रहा है. ट्रोल्स इस शो के जजेज पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स शेयर कर रहे हैं. साथ ही उन्हें ओवर एक्टिंग की दुकान बता रहे हैं. बता दें कि कोरोनावायरस के कारण विशाल ददलानी की जगह अनु मलिक ने ली है. वहीं, नेहा कक्कड़ की जगह कई स्पेशल गेस्ट ले चुके हैं. हाल ही में हुए एपिसोड में नेहा की बहन सोनू कक्कड़ को कुर्सी संभालते देखा गया था. देखिए लोगों द्वारा शेयर किए गए मीम्स.

#IndianIdol

Contestant: I was born on the day my mother gave birth to me

Judges: pic.twitter.com/werpDqDFwi — Navya Nair (@navyaaa___) June 13, 2021

#IndianIdol2021

No one! Literally no one.

Indian idol judges after every performance. pic.twitter.com/yGefColmEb — Ankit Vyas (@iankitvyas) June 13, 2021

*When Indian Idol judges and contestants didn't cry for a while



*Meanwhile audience to their tears: pic.twitter.com/bZvikHGdrf — Aniket Sharma (@theonlypandit20) February 20, 2021

When Any Contestant Starts Telling About His Family, And the Judges are Not Crying.



Me-



#IndianIdol pic.twitter.com/me2Fbac9u7 — India Trending (@IndiaTrendingin) June 12, 2021

मालूम हो कि 'इंडियन आइडल 12' में इस समय केवल आठ कंटेस्टेंट्स बचे हैं. शो को होस्ट आदित्य नारायण कर रहे हैं. कंटेस्टेंट अंजलि गायकवाड़ को दो हफ्ते पहले ही शो से एलिमिनेट किया गया था, कारण बना था उनका शो का विवादों से घिरना. कहा यह भी जा रहा था कि शानमुखप्रिया को बचाने के लिए शो के मेकर्स ने अंजलि को बाहर का रास्ता दिखाया है. हालांकि, इस पर कोई भी मेकर्स की ओर से न तो बयान आया है और न हीं रिएक्शन.

हिमेश हुए थे इमोशनल

इस बार के वीकेंड एपिसोड में हिमेश रेशमिया की पत्नी सोनिया कपूर ने एक स्पेशल मैसेज भेजा था, जिसके देखकर वह काफी इमोशनल हो गए थे. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. फैन्स को उनका यह प्यार भरा वीडियो काफी पसंद आया था.