Lock Upp: कंगना की कैद में मुनव्वर फारूकी, हैरान यूजर्स बोले- यह बात पच नहीं रही

फिल्ममेकर एकता कपूर और एक्ट्रेस कंगना रनौत के शो 'लॉक अप' की चर्चा हर जगह हो रही है. फैन्स इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह शो 'बिग बॉस' से काफी अलग होने वाला है. कंगना रनौत इस शो में ग्लैमरस का तड़का लगाने के साथ कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे कंटेस्टेंट्स संग रूबरू होती नजर आने वाली हैं. कंगना के इस शो के लिए अभी तक दो कंटेस्टेंट्स फाइनल हुए हैं. पहली निशा रावल और दूसरे स्टैं अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी. जबसे मुनव्वर का नाम इस शो के लिए सामने आया है, तभी से सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है.

सुर्खियों में मुनव्वर

मुनव्वर फारूकी जहां इस शो को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंटे नजर आए. एक यूजर ने लिखा, "कंगना और मुनव्वर फारूकी एक ही शो में." एक और यूजर ने लिखा, "हे भगवान, क्या यह सच में हो रहा है. किसी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए. अगर मुनव्वर और कंगना साथ आ सकते हैं तो एमीवे और कृष्णा साथ क्यों नहीं आ सकते."

