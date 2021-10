BB 15: नेशनल टेलीविजन पर माइशा-ईशान का रोमांस देख भड़के यूजर्स, कर दिया ट्रोल

बिग बॉस 15 ने अपने पहले ही हफ्ते में रोमांस के मामले में सभी सीजन्स को पीछे छोड़ दिया है. शो के कंटेस्टेंट्स माइशा अय्यर और ईशान सहगल के बीच बॉन्ड‍िंग दिन पर दिन गहराती जा रही है. इतना कि दोनों बिग बॉस के घर में कैमरे में रोमांस करते नजर आ गए. माइशा और ईशान का प्यार भले ही परवान चढ़ रहा हो, पर नेशनल टेलीव‍िजन पर उन्हें इंटीमेट होता देख यूजर्स भड़क गए हैं.

लोगों ने सोशल मीड‍िया पर माइशा और ईशान को ट्रोल कर दिया है. ट्व‍िटर यूजर्स ने दोनों को बुरा भला कहा है. कुछ ने उनकी हरकत को शर्मनाक कहा है तो कुछ उन्हें लिहाज में रहने की ह‍िदायत दे रहे हैं.

Bigg Boss 15: इंग्लिश बोलने पर शमिता शेट्टी पर भड़कीं अफसाना खान, बोलीं- बड़ी होगी अपने घर में

यूजर्स ने सुनाई खरी-खोटी

एक यूजर ने लिखा- 'मैंने सोचा था कि माइशा अय्यर थोड़ी समझदार होगी पर ये चार दिन का घ‍िनौना लव अफेयर वो भी ऐसे शख्स के साथ...' एक यूजर ने लिखा- 'ईशान सहगल और माइशा अय्यर इतनी फेकपंती ना कर‍ियो प्लीज, ऑड‍ियंस बेवकूफ नहीं है कि आप बोलते रहो कि ये फैक्ट फेक नहीं है. सच में तुम्हारा रिश्ता विश्वसुंदरी की आवाज से भी ज्यादा परेशान करने वाला है.' एक ने लिखा 'यार ये ईशान सहगल और माइशा अय्यर का फेक लव स्टोरी और गेम प्लान इतना घट‍िया और गंदा है...न‍िकालो इन दोनों को बिग बॉस 15 से.'

Lol #IeshaanSehgal and #MieshaIyer itni fake panti nah kariyo pls the audience ain’t bewakoof that if u keep emphasizing on the fact that ur not fake and ur so called love story is real we will believe u…honestly ur rishta is moring annoying then vishwasundari’s voice #bb15 — alyssia (@alyssiajamal) October 9, 2021

#MieshaIyer and #IeshaanSehgal are looking so pathetic and disgusting. Their lewd and lustful fake love story is obnoxious. Request the makers not to show their clips and save the viewers from this Ocular Terrorism #BiggBoss15 #BiggBossOnVoot — 💝Zara💯💝 (@BiasedBiggBoss) October 10, 2021

On a serious note, #IeshaanSehgal may have genuine feeling towards #MieshaIyer, but Miesha is using him as a ladder to move forward in the game, miesha had already planned this, she had tried to make connection with #PratikSehajpal & #SimbaNagpal, it's fake as he!! #BiggBoss15 — BIGG BOSS live feeds (@BB_live_feeds) October 10, 2021

Bigg Boss 15: ईशान-माइशा की बढ़ती नजदीकियां, घर के कोने में रोमांस, Unseen वीडियो वायरल

यूजर्स ने माइशा और ईशान को और भी खरी-खोअी सुनाई है. एक यूजर ने लिखा- 'माइशा और ईशान बेकार लग रहे हैं. उनकी भद्दी और लस्टफुल लव स्टोरी नकली है. मेकर्स को इस तरह की क्ल‍िप ना दिखाने की रिक्वेस्ट करते हैं और हम जैसे व्यूअर्स की आंखों को ये देखने से बचाएं.'

माइशा-ईशान के रिश्ते से सलमान भी हैरान

माइशा और ईशान का लव अफेयर और रोमांस इस हफ्ते बिग बॉस 15 में सबसे ज्यादा चर्च‍ित टॉप‍िक रहा. वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी इतनी जल्दी बने उनके रिश्ते पर हैरानी जताई थी.