बिग बॉस-इंडियन आइडल की राह पर चल पड़ा मास्टर शेफ, हाई ड्रामा देख परेशान हुए यूजर्स, उड़़ाया मजाक

मास्टर शेफ इंडिया इन दिनों अपने सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पर चल रहा है. हर दिन कंटेस्टेंट नए चैलेंज के साथ नए पड़ाव को पार कर रहे हैं. इसलिए शायद ये शो ऑडियन्स को फुल मसाला परोसने में कामयाब हो रहा है. लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है, जो मानता है कि शो मास्टर शेफ कम बिग बॉस और इंडियन आइडल ज्यादा बनता जा रहा है. वजह से इसका हद से ज्यादा इमोशनल और पारिवारिक होता कंटेंट.

ये कैसा शेफ हंट शो

बिग बॉस शो तो खत्म हो गया लेकिन अपने पीछे मास्टर शेफ छोड़ गया. वहीं इंडियन आइडल भी अपने आखिरी पड़ाव पर चल रहा है. ऐसे में मास्टर शेफ नया टॉक ऑफ द टाउन शो बन गया है. जहां खाना तो बन ही रहा है, साथ में कुछ अलग तरह की खिचड़ी भी पक रही है. सोशल मीडिया यूजर्स को ये शो बहुत माल-मसाला दे रहा है. यूजर्स ट्विटर पर क्लिप्स शेयर कर कह रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये शो बिग बॉस की तरह बनता जा रहा है. कभी कंटेस्टेंट्स के बीच कहासुनी दिखाई जाती है, तो कभी परिवार वाले आकर इमोशनल टच दे जाते हैं. यूजर्स का कहना है कि ये एक टैलेंट और बिजनेस रिलेटेड रिएलिटी शो है, जिसमें इस तरह की चीजें दिखाना उसे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी गेम का हिस्सा बनाता है.

बिग बॉस-इंडियन आइडल की राह पर चला शो

ट्विटर पर मास्टर शेफ के प्रोमो का एक क्लिप यूजर ने शेयर किया और लिखा- बिग बॉस जैसा माल अगले हफ्ते के प्रोमो में देखने मिलेगा. ये जिस तरह से चुप रहो मुंह नहीं हाथ चलाओ कहा जा रहा है, ये देख के तो ऐसा ही लग रहा है. इस क्लिप पर कई और यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया. अब मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट को भी बिग बॉस के घरवालों जैसे जज किया जाने लगा है. लोगों ने कमेंट कर कहा- कि बिग बॉस इज बैक!

बायस्ड है मास्टर शेफ

वहीं कई लोग शो के मेकर्स पर बायस्ड होने का इल्जाम भी लगा रहे हैं. यूजर्स ने कहा कि जब विनर फिक्स है तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? ये बात सोशल मीडिया यूजर्स के गले नहीं उतर रही हैं. लोग प्रोमो पर कमेंट कर मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. यूजर्स ने कहा- बिग बॉस फिर शुरू हो गया है क्या? वहीं कुछ लोगों ने कहा- अब टीआरपी के लिए यहां भी यही ड्रामा चलेगा. ये चल क्या रहा है.

Such Bigg Boss kind of stuff in next weeks promo😂😂. That chup raho haath chalao bas 😂😂😂😂#MasterChefIndia pic.twitter.com/4utmlUtcy1 — Pooh (@ThodaYehThodaWo) February 17, 2023

Masterchef feels like BB this year. So much biasedness towards Aruna for god knows for what.All she serves ever serves are same kind of dishes..#MasterChefIndia — Isha❤️🐺 (@ohshushIsha2) February 17, 2023

The episode was so chaotic. I don’t know if the teams worked ike that or if the editing is bad. I couldn’t understand what was happening most of the time. #MasterChefIndia — Rose (@Rose38890875) February 21, 2023

दरअसल लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कंटेस्टेंट आउटडोर एरिया में एक टीम बनाकर चैलेंज को पूरा कर रहे हैं. दो टीम बनाई गई है, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है. ब्रंच टेबल तैयार है, जिसपर सब मिलकर खाना बना रहे हैं. अब जब सब एकसाथ हैं तो थोड़ा पंगा होना तो तय ही है. ऐसा ही कुछ वहां भी हुआ. जिसके दौरान कंटेस्टेंट में थोड़ी बहसबाजी देखी गई. वहीं कंटेस्टेंट बिग बॉस टाइप डायलॉग्स बोलते और ताने मारते भी दिखे.

खैर जो भी हो मेकर्स को तो इस पूरी स्टिंट से फायदा ही मिलता दिख रहा है. कम से कम ओपिनियन शेयर करने के बहाने लोग शो को फुटेज तो दे रहे हैं.