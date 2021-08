BB OTT को किश्वर मर्चेंट ने बताया निराशाजनक, निशात भट्ट को कहा सांप

टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट हर साल बिग बॉस को करीब से फॉलो करती हैं. किश्वर ने शो में हिस्सा भी लिया है. किश्वर मर्चेंट बिग बॉस ओटीटी को लेकर खुश नहीं हैं. किश्वर ने शो को थंब डाउन दिया है. इससे पहले किश्वर ने होस्ट करण जौहर को बायस्ड बताया था.

बिग बॉस ओटीटी को किश्वर ने बताया निराशाजनक

किश्वर ने ट्विटर पर शो को निराशाजनक बताया है. कई सारे ट्वीट्स में किश्वर ने जीशान खान की निशांत भट्ट और प्रतीक सेजपाल के साथ हुई लड़ाई की क्लिप शेयर की है. किश्वर ने लिखा- छी निशांत और प्रतीक और छी बिग बॉस. निराशाजनक. उन्होंने टास्क के दौरान सारी प्रॉप्स को नष्ट किया और झूठा आरोप लगाया कि लग रहा है... जीशान शो से आउट हो गया और बाकी लोग नहीं. कैप्शन में किश्वर ने थंब डाउन का इमोजी बनाया है.

Nishant is a snake .. Pratik broke the flags , he was quiet .. threw the board in the pool , he was quiet ..

Task woh nahi zamjhe toh tum kya samjhe ? Task karna ya destroy karna ? #losers #BigBossOTT — Kishwer M Rai (@KishwerM) August 26, 2021

दूसरे ट्वीट में किश्वर ने लिखा- निशांत कहता है कि उसने शुरू किया. गेम फ्लैग्स, बोर्ड, टास्क को नष्ट करने का नहीं था. निशांत और प्रतीक ने गेम को इस तरीके से समझा, वाओ. दूसरे एक ट्वीट में किश्वर ने निशांत को सांप बताया. किश्वर ने लिखा- निशांत सांप है. प्रतीक ने झंडे तोड़े, वो शांत था. बोर्ड को पूल में फेंका, वो शांत था. टास्क वो नहीं समझे तो तुम क्या समझे? टास्क करना या नष्ट करना?

nishant ka haath toda ? did he just say that ? #BiggBossOTT — Kishwer M Rai (@KishwerM) August 26, 2021

nishant says “he started it”

the game was not suppose to be destroy the flags , the board , the task !!!

that’s how nishant and pratik understood the game .. wow !!!! — Kishwer M Rai (@KishwerM) August 26, 2021

किश्वर मर्चेंट शो से जीशान खान के आउट होने से खुश नहीं हैं. किश्वर ने जीशान के एविक्शन को अनफेयर भी कहा था. जीशान ने शो से बाहर निकलकर अपने शरीर पर लगे चोट के निशान की तस्वीर शेयर की थी. जिसके बाद जीशान के दोस्तों ने उनका सपोर्ट किया. किश्वर और सुयश की बात करें तो, ये कपल करण जौहर और बिग बॉस ओटीटी पर कई बार सवाल खड़े कर चुका है.