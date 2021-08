KKK11: सना मकबूल के चेहरे पर चोट के निशान, खतरनाक स्टंट के बाद शेयर की सेल्फी, बताया दर्दनाक

स्टंट बेस्ट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. शो में सेलेब्स को एक से बढ़कर एक खतरनाक स्टंट्स करते देख लोगों की सांसें थम जाती हैं. वहीं शो की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते रहे हैं. कई दफा यूजर्स ने शो में होने वाले टास्क को फेक कहा है. इसी मद्देनजर सीजन 11 की कंटेस्टेंट सना मकबूल ने अपनी एक सेल्फी शेयर कर बताया है कि शो फेक नहीं है.

स्टंट के बाद सना मकबूल ने शेयर की सेल्फी, लिखी ये बात

फोटो में सना के चेहरे पर चोट के निशान हैं, माथे पर रेड मार्क्स भी हैं. इस सेल्फी को शेयर करते हुए सना ने लोगों को बताया है कि शो में होने वाले टास्क फेक नहीं होते हैं. सेल्फी में सना के चोट के निशान से भरे चेहरे को देख कोई भी शॉक्ड हो जाए. सना ने ये फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- एक एक्टर होने के नाते, जब आप खतरों के खिलाड़ी 11 जैसे शो में हिस्सा लेते हो. शो करने के लिए काफी सारी हिम्मत और पावर चाहिए होती है. स्टंट करने के बाद ये मेरा चेहरा है. ये फेक नहीं है. हम इसे खुद से करते हैं. इस सबसे हमें गुजरना पड़ता है. ये सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस रहा.

जब Miss अफगानिस्तान के बिकिनी पहनने पर मचा हंगामा, बिग बॉस का रह चुकीं हिस्सा



Being an actor , when U take up a show like #KKK11 . It’s takes a lot of courage & a strong will power. This was my face after today’s stunt which you guys will see super soon . It’s not fake , we do it all of it , we go through all of it . #mosttraumatic experience ever pic.twitter.com/KkTH1TwHS6