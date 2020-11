घरेलू हिंसा के खिलाफ 25 सालों से बुलंद जिसकी आवाज, KBC के मंच ने किया उसे सलाम

कौन बनेगा करोड़पति का इस हफ्ते का कर्मवीर एपिसोड बेहद खास होने जा रहा है. कर्मवीर स्पेशल में स्वयं की फाउंडर अनुराधा कपूर आएंगी. उनके साथ रत्ना पाठक शाह भी पहुंचेंगी. अनुराधा का स्वयं महिला सशक्तीकरण के लिए काम करता है और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने में मदद करता है.

अनुराधा का कहना है कि हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पर औरतों की वैल्यू बहुत कम देखी जाती है. और पुरुषों को हम प्रधान देखते हैं. औरतों को एक वस्तु की तरह देखा जाता है. उन्होंने कहा कि औरतें हमेशा कहती हमसे कहती हैं कि दीदी जो मार लगती है ना उसके जख्म भर जाते हैं लेकिन हमारे दिल में जख्म है उसको कौन भरेगा.



25 साल पहले शुरू हुआ था स्वयं

स्वयं को अनुराधा ने 25 साल पहले शुरू किया था. अनुराधा का कहना है कि वो औरतें एक सर्वाइवर के तौर पर आती हैं लेकिन जब उनके साथ काम होता है तो वो खुद हमारे संगठन की आवाज बन जाती है. स्वयं एक माध्यम है, एक सपोर्ट है, लेकिन जिंदगी उन्हें खुद बनानी है.

