Kaun Banega Crorepati 14: क्या 2000 रुपये के नोट में लगा है GPS? अमिताभ बच्चन ने शो के नए प्रोमो में दिया जवाब

महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इस साल एक बार फिर अपने घर के टीवी पर दस्तक देने के लिए आ रहे हैं. शो के इस समय रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं. जल्द ही यह टीवी पर भी प्रसारित होना शुरू हो जाएगा. फैन्स अमिताभ बच्चन को एक बार फिर होस्ट की गद्दी संभालते हुए देखने को लेकर एक्साइटेड हो रहे हैं. शो के मेकर्स ने एक नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन जीपीएस से जुड़ा एक सवाल कंटेस्टेंट से पूछते नजर आ रहे हैं. सवाल को लेकर कंटेस्टेंट भी काफी उत्साहित नजर आती हैं.

वीडियो हुआ वायरल

अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि इनमें से किस चीज पर जीपीएस तकनीक है? टाइपराइटर, टेलीविजन, सैटेलाइट या फिर 2000 के नोट पर. कंटेस्टेंट बिना समय लिए 2000 के नोट पर जीपीएस लगा बता देती हैं, लेकिन यह गलत जवाब होता है. अमिताभ बच्चन तुरंत उन्हें कहते हैं कि मैम यह जवाब गलत है. यह सुनकर कंटेस्टेंट के चेहरे पर मायूसी छा जाती है.

We all know that one person jo humein aisi unverified sansani khabrein sunata hai! Tag them in the comments and tell them that "Gyaan jahaan se mile bator lo, lekin pehle tatol lo."#KBC2022 coming soon! Stay tuned!@SrBachchan pic.twitter.com/Y2DgAyP3MH