'बुरी बहू' का टैग मिलने पर भड़कीं Kashmera Shah, Govinda की पत्नी सुनीता को बताया 'क्रूर सास'

गोविंदा और कृष्णा अभिषेक की फैमिली के बीच का विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है. कश्मीरा शाह और गोविंदा की पत्नी एक दूसरे को नापसंद करते हैं, ये बात कई मौकों पर उनके बयानों से साफ हो चुकी है. कश्मीरा और सुनीता की जुबानी जंग जहां खत्म नहीं हो रही है. वहीं कृष्णा मामा गोविंदा से माफी की गुहार लगाते लगाते थक गए हैं. पिछले दिनों अपने एक बयान में सुनीता ने कश्मीरा पर हमला बोलते हुए उन्हें बुरी बहू बताया था. जिसका अब कश्मीरा शाह ने जवाब दिया है.

गोविंदा की पत्नी सुनीता को कश्मीरा शाह का जवाब

खुद को बुरी बहू का टैग दिए जाने से नाराज कश्मीरा शाह ने ट्विटर पर सुनीता आहूजा को करारा जवाब दिया है. कश्मीरा ने ट्वीट कर लिखा- वर्क ट्रिप की वजह से बाहर थी, अभी लौटी हूं और देख रही हूं कि लोग कैसे हमारे फैमिली मैटर में अपना हाथ साफ कर रहे हैं. एक बयान को पढ़ते वक्त मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि ये बुरी बहू क्या होता है? मैंने जवाब दिया- वो जिसे एक क्रूर सास मिली हो. #checkmate

Had a work trip to the States so just got back and am reading about “people” washing their hands off on Our family feud. While reading one statement my son asked me what is a Bad Daughter In Law? I replied “One that Got A Cruel Mother In Law” #checkmate