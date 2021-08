Bigg Boss OTT: 24 घंटे देखा बिग बॉस LIVE, फिर बोलीं कश्मीरा, फेक है दिव्या-प्रतीक की लड़ाई

बिग बॉस ओटीटी का फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होते ही दो कंटेस्टेंट लाइमलाइट में आ गए. ये दो कंटेस्टेंट हैं दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल. इन दोनों की लड़ाइयां शो के पहले दिन से ही टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. दिव्या और प्रतीक एक दूसरे से भिड़ने के मौके तलाशते हुए नजर आ रहे हैं. दिव्या और प्रतीक की लड़ाई फैंस को काफी इरिटेटिंग और फेक लग रही है. वहीं अब बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट कश्मीरा शाह ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

प्रतीक-दिव्या की लड़ाई पर कश्मीरा ने कही ये बात

कश्मीरा ने प्रतीक और दिव्या की लड़ाई को पहले से तय किया हुआ प्लान बताया है. कश्मीरा ने ट्विटर पर अपने एक पोस्ट में कहा, "24 घंटे का काफी सारा लाइव देखने के बाद पहला एपिसोड देखा. मुझे प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल के झगड़े पहले से प्लान और सोचे समझे लगते हैं. मुझे अभी तक इसमें सच्चाई नहीं दिखी."

