Karan Kundrra-Tejasswi Prakash की जल्द बजेगी शहनाई? शादी पर बोले एक्टर के पिता

बिग बॉस 15 में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी के खूब चर्चे रहे. सीजन 15 की सबसे बड़ी हाईलाइट रही उनकी लव स्टोरी. करण कुंद्रा और तेजस्वी अब बीबी हाउस से बाहर आ चुके हैं. फैंस के बीच दोनों की शादी को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है. वे चाहते हैं करण और तेजस्वी जल्द से जल्द शादी कर लें. कुछ ऐसा ही करण कुंद्रा के पेरेंट्स भी चाहते हैं.

करण-तेजस्वी की शादी पर क्या बोले पेरेंट्स?

रविवार को जब करण कुंद्रा के पेरेंट्स बिग बॉस फिनाले में स्पॉट किए हैं तब पैपराजी ने उनसे करण कुंद्रा की जर्नी और तेजस्वी प्रकाश संग उनके रिलेशन पर सवाल किया. करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के वेडिंग प्लान्स पर सवाल करते सवाल किया गया, आपने करण और तेजस्वी के रिश्ते को मंजूरी दे दी, अब इनकी शादी कब हो रही है? इसके जवाब में करण कुंद्रा ने कहा- अगर हो गया तो जल्दी से कर देंगे.

