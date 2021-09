TKSS: कई दिनों से कंट्रोवर्सी नहीं हुई? कंगना से कपिल ने पूछा सवाल, अब क्या होगा हाल?

कंगना रनौत की मचअवेटेड फिल्म थलाइवी 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कंगना रनौत ने द कपिल शर्मा शो में शिरकत की. इस वीकेंड कंगना रनौत का एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा.

कपिल के शो में हुआ कंगना की कंट्रोवर्सी का जिक्र

सोनी टीवी ने सोशल मीडिया पर शो का नया प्रोमो शेयर किया है. जिसकी शुरुआत सबसे पहले गणेश आरती से होती है. फिर होती है कंगना रनौत की एंट्री. ये प्रोमो काफी मजेदार है क्योंकि शो में कपिल शर्मा और कृष्णा अभिषेक कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी का जिक्र करते हैं और उसपर मस्ती मजाक करते हुए चुटकी भी लेते हैं.

आलिया भट्ट से लेकर रणबीर कपूर तक, जब इंजरी के बावजूद स्टार्स ने की शूटिंग



कंगना रनौत की कपिल शर्मा के शो में धमाकेदार एंट्री होती है. कंगना रनौत यैलो कलर की सिल्क साड़ी में नजर आती हैं. इस साड़ी में कंगना बेहद खूबसूरत लग रही हैं. कंगना के आते ही कपिल शर्मा उनसे सवाल पूछते हैं आपके आने से पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई. इतनी सारी सिक्योरिटी रखने से पहले क्या करना पड़ता है? जवाब में कंगना कहती हैं सच बोलना पड़ता है.

Ganesh vandan se karenge logon ke chehre par muskaan laane ke karya ki shuruaat, aur iss karya mein humaare saath hongi the one and only #KanganaRanaut! Dekhiye #TheKapilSharmaShow, iss Shani-Ravi raat 9:30 baje, sirf Sony par. pic.twitter.com/WkRY7GBKFb