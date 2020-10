BB: काम्या पंजाबी ने किया दोस्त कविता का सपोर्ट, पवित्रा को कहा भीगी बिल्ली

बिग बॉस 14 में जबसे कविता कौशिक ने एंट्री ली है, शो के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है. कविता कौशिक को उनकी दोस्त काम्या पंजाबी जोर शोर से सपोर्ट कर रही हैं. काम्या ने अब कविता की साइड लेते हुए पवित्रा पुनिया की सोशल मीडिया पर क्लास लगाई है. काम्या ने पवित्रा को भीगी बिल्ली बुलाया है.

काम्या पंजाबी ने पवित्रा पर साधा निशाना

दरअसल, बीते एक एपिसोड में पवित्रा पुनिया ने कविता के खिलाफ जहर उगला था. कविता के पीठ पीछे उनके खिलाफ काफी सारी बातें की थीं. पवित्रा की इसी बात पर अब काम्या पंजाबी ने रिएक्ट किया है. काम्या ने ट्वीट में लिखा- ओह दादा. डियर पवित्रा पुनिया जितनी भी चीरने वाली बातें आपने कही हैं कविता कौशिक के बारे में, वो सारी बातें आप अगर कविता के मुंह पर कहती तो दम और दादा दोनों नजर आता आप में. मुझे खेद है ये कहने में कि आप कविता के सामने दादा तो दूर भीगी बिल्ली लगीं.

Ohhhhh Dada 😅😅😅 dear #PavitraPunia jitni bhi chirne waali baatien aapne kahi #KavitaKaushik ke baare meh woh saari baatien aap agar @Iamkavitak ke muh par kehti toh dum aur dada dono nazar aata aap meh but sorry to say aap kavita ke saamne dada toh durr bhigi billi lagi #bb14