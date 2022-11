गुंजन सिन्हा के झलक दिखला जा 10 की विनर बनने पर Colors चैनल पर भड़के लोग, बोले- शर्म करो

सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 को अपना विनर मिल चुका है. इस बार ये शो 8 साल की डांसर गुंजन सिन्हा और उनके कोरियोग्राफर तेजव वर्मा ने जीता है. गुंजन ने शो में हर हफ्ते शानदार परफॉर्मेंस देकर जजेस समेत फैंस को भी इंप्रेस किया. लेकिन गुंजन के विनर बनने पर कई लोग कलर्स चैनल पर गुस्सा निकाल रहे हैं. आखिर वजह क्या है आइए जानते हैं.

कलर्स टीवी पर क्यों भड़क रहे लोग?

दरअसल, 8 साल की गुंजन सिन्हा एक प्रोफेशनल ट्रेंड डांसर हैं. गुंजन इससे पहले कलर्स के ही डांस रियलिटी शो डांस दीवाने की विनर भी बन चुकी हैं. एक डांस शो की विनर बनने के बाद गुंजन को झलक दिखला जा 10 में शामिल होने का मौका मिला. गुंजन ने हर हफ्ते शानदार परफॉर्मेंस दी और झलक दिखला जा 10 की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली.

लेकिन गुंजन सिन्हा का झलक दिखला जा 10 की विनर बनना कई लोगों को अनफेयर लग रहा है. लोग कलर्स चैनल को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि गुंजन पहले ही से एक ट्रेंड डांसर हैं, जबकि झलक दिखला जा नॉन डांसर सेलिब्रिटीज का शो है. ऐसे में ट्रेंड डांसर गुंजन को नॉन डांसर शो में शामिल करना और फिर उन्हें ही विनर बनाना शो के दूसरे सेलेब्स के लिए अनफेयर है. यही वजह है कि लोग कलर्स चैनल को बायस्ड बताकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं. कई लोग तो कलर्स चैनल को बायकॉट करने की भी बात कर रहे हैं.

एक यूजर ने चैनल पर गुस्सा निकालते हुए कहा- मैं बच्ची के खिलाफ नहीं हूं. उन्हें बहुत मुबारक हो. लेकिन कलर्स चैनल बहुत खराब है. मैं बहुत निराश हूं. गशमीर टॉप 3 में भी नहीं है.

Nothing against the kid congratulations to her. But you #Colorstv channel is very disgusting iam very disappointed 😞Gashmeer is not even in top 3. You rangu used him an hyped him for Nothing. #Gashlicious #GashmeerMahajani