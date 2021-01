बिग बॉस: जैस्मिन-अभिनव, कौन हुआ घर से बेघर? सलमान खान हुए इमोशनल

बिग बॉस 14 के वीकेंड का वार में इस बाद दर्शकों को बड़ा झटका लगने वाला है. खबर है कि शो में इस बार जैस्मिन भसीन एव‍िक्ट हो गई हैं. वीकेंड का वार में सलमान खान, जैस्मिन का नाम एव‍िक्शन के लिए लेंगे.

बेघर हुईं जैस्मिन भसीन

बिग बॉस खबरी के अनुसार इस हफ्ते वोट‍िंग ट्रेंड में जैस्मिन भसीन और अभ‍िनव शुक्ला बॉटम पर थे. अब लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक बिग बॉस खबरी ने बताया कि इस हफ्ते जैस्मिन भसीन घर से बेघर होने वाली हैं. सलमान खान उनके एव‍िक्शन का अनाउंसमेंट करते हैं. खबरी की मानें तो इस अनाउंसमेंट के दौरान सलमान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं. इससे पहले चर्चा ये भी थी कि जैस्मिन भसीन सीक्रेट रूम में रहेंगी, पर अब खबरी ने इसपर भी पुष्ट‍ि कर दी है. खबरी ने बताया कि जैस्मिन भसीन सीक्रेट रूम में नहीं रहेंगी, वे घर से एव‍िक्ट हो गई हैं.

#EXCLUSIVE FOR Now #JasminBhasin isEliminated but Shooting is still On



Salman Khan had a shocking Reaction on Elimination👇https://t.co/3UNUOUYw9r