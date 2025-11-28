scorecardresearch
 
बहू गौहर के काम करने पर इस्माइल दरबार को ऐतराज? अब बेटे आवेज ने दिया जवाब

इस्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू में अपनी बहू गौहर खान को लेकर एक बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि बहू गौहर का काम नहीं देखते. अब इसपर आवेज दरबार का रिएक्शन आया है.

इस्माइल दरबार पर क्या बोले आवेज? (Photo: Instagram/@awez_darbar)

'बिग बॉस 19' फेम आवेज दरबार के पिता म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू में अपनी बहू गौहर खान और उनके काम को लेकर बातें की थीं. उन्होंने कहा था कि गौहर मां बनने के बाद भी काम कर रही है, जो उन्हें पसंद नहीं. अब इस बयान पर आवेज दरबार का रिएक्शन आया है. 

दरअसल इस्माइल दरबार ने कहा था, 'मैं ये सोचता हूं कि गौहर हमारे घर की इज्जत है तो मैं ये अब नहीं बोल सकता कि तुम अब काम छोड़ दो. वो मेरा अधिकार नहीं, वो अधिकार उनके पति जैद का है.'

आवेज दरबार ने क्या कहा?
जब आवेज से पूछा गया कि आपके पिता इस्माइल दरबार ने ये कहा था कि  गौहर क्या करेंगी, उसका फैसला जैद करेगा. इस पर आवेज ने कहा, 'नहीं, नहीं ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा. उन्होंने इंटरप्रेट ही अलग तरीके से किया है.

आवेज ने कहा, 'गौहर तो बहुत वक्त बाद आईं, पापा ने तो अनम को कभी नहीं रोका, ना कभी मुंजरीन (आवेज की बहन) को रोका. मुंजरीन की भी लव मैरिज है, कहां कुछ हुआ? आजतक हमारी फैमिली में किसी को नहीं रोका गया, तो वो गौहर को क्यों रोकेंगे?

'पापा (इस्माइल दरबार) ने बस एक स्टेटमेंट दिया था कि गौहर के बारे में मैं क्यों डिसाइड करूंगा, वो तो जैद करेगा. ये उसकी लाइफ है. मतलब आप मेरे से गौहर की बात क्यों पूछ रहे हो, आप जैद से ये सवाल करो. वो ऐसा ही कहना चाह रहे थे, लेकिन उसे गलत तरीके से पोट्रे किया गया.'

हमारी फैमिली काफी खुशमिजाज
आवेज ने आगे कहा, 'आप आकर देखोगे ना, जब हम सब मिलते हैं. सभी हंसी मजाक करते हैं. अभी हाल ही में मुंजरीन का बेबी शावर हुआ. सभी मिलकर गेम्स खेल रहे थे. आप व्लॉग पर जाकर देखिए. पापा और गौहर भी साथ में खेल रहे हैं. तो हम सब साथ खुश रहते हैं, पता नहीं ये सब नैरेटिव कहां से सेट हो रहा है, बाहर भी बिग बॉस चल रहा है.'

जब आवेज से पूछा गया कि इस्माइल दरबार ने ये भी कहा था कि अगर गौहर का काम उसे पसंद नहीं आएगा तो डायरेक्ट उसे कंफ्रंट करते. इस पर आवेज ने कहा, 'ऐसी बातें हमारे सामने नहीं हुई. अगर ऐसा हुआ होता तो गौहर या जैद के साथ वो बात करते. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार. इवन गौहर ने भी नहीं कहा कि पापा ने ऐसा कहा तो उन्हें बुरा लगा.'

फ्रेम नहीं कर पाती फैमिली
गौहर ने मुझे जैद के बारे में एक दो चीजें बोली थी, 'देखना जैद फुटबॉल खेलने चला जाता है, मुझे टाइम ही नहीं देता.' तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. गौहर वैसे भी इन सब बातों को लेकर काफी मुखर हैं. बिग बॉस में आपने देखा ही होगा. वो अपना स्डैंट लेकर रहती हैं.

हमारी फैमिली में एक दिक्कत ये है कि हम चीजें फ्रेम नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा ही हुआ होगा, वो (इस्माइल दरबार) कहना कुछ और ही चाहते होंगे और बोलकर कुछ और आ गए होंगे. 

---- समाप्त ----
