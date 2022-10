'पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था', Sumbul Touqeer ने बयां किया बेटियों का दर्द, बिग बॉस में रैप गाकर हुईं ट्रेंड

बिग बॉस 16 की सबसे यंग कंटेस्टेंट सुंबुल तौकीर ने ग्रैंड प्रीमियर के दिन ही फैंस और होस्ट सलमान खान को इंप्रेस कर दिया था. सुंबुल की जैसी परवरिश हुई है उसकी सलमान ने तारीफ की थी. मल्टीटैलेंटेड सुंबुल बिग बॉस हाउस में भी ऑडियंस का दिल जीत रही हैं. सुंबुल की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो पिता का लिखा रैप बोल रही हैं. बेटियों पर लिखा दमदार रैप और सुंबुल का दबंग अंदाज, एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहा है.

सुंबुल के रैप ने जीता फैंस का दिल

बीबी हाउस में सुंबुल ने घरवालों को रैप सुनाया. जिसके बाद सभी उनके मुरीद दिखे. सुंबुल के रैप की लाइनें इस तरह हैं- सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी. तोड़के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी. सहनशीलता को मेरी कमजोरी न समझो तुम, पीड़ा हो गई पर्वत सी, मैं कब तक झेलूंगी.आज मांगूंगी जवाब अपने सवालों के. दर्द दिखाऊंगी लाखों बीते सालों के. पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था. मार मारके ताने सबने मम्मी को रुलाया था, कुल को चलाने वाला बेटा नहीं आया था. डस्टबिन में फेंक कर भी शरम नहीं आई थी, कुत्तों ने जब नोंचा मुझको कितना मैं चिल्लाई थी. कभी झाड़ियों में फेंका, कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा आया न कभी ख्यालों में....

She owned the ep with this one among all the baseless fights. Her father's rap it was. Girl flaunting what necessary to be flaunted so proudly. It was so good!❤️‍🔥#SumbulTouqeerKhanpic.twitter.com/wJeP8cdcp6