Hunarbaaz शो को फैंस से मिली हरी झंडी, परिणीति चोपड़ा का किया स्वागत

टीवी की दुनिया में काफी सारे रियलिटी शोज ऐसे हैं जिसे देखकर फैंस एंटरटेन होते हैं. देश और दुनिया के अद्भुत टैलेंट्स एक साथ मंच पर आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से सभी को इंप्रेस कर देते हैं. हाल ही में टीवी की दुनिया में एक नए शो ने दस्तक दी है. इस शो का नाम है हुनरबाज. इस शो की खास बात तो ये है कि इसमें जजेस के पैनल में बॉलीवुड की स्वीट एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी शामिल हैं. शो ऑन एयर हो गया है और फैंस कई कारणों से इसे पसंद कर रहे हैं.

शो को फैंस कर रहे पसंद

हुनरबाज का फैंस ने खुली बाहों के साथ स्वागत किया है. इसकी वजह सिर्फ परिणीति चोपड़ा नहीं हैं. वो बात दूसरी है कि अपनी चहेती एक्ट्रेस को नए रोल में देख फैंस एक्साइटेड और खुश हैं. मगर फैंस इस शो की ओर इसलिए भी खिंचे चले आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हर किस्म की प्रतिभा को अच्छा एक्सपोजर दिया जा रहा है. शो में टैलेंटेड कंटिस्टेंट्स की वैराइटी है और ये बात फैंस को पसंद आ रही है.

What great fun. Definitely weekend sorted Watching it in #HunarbaazDeshKiShaan 💫 pic.twitter.com/6QfAwGmSi9 — Chets (@cmd99999) January 22, 2022

एक शख्स ने लिखा- जैसे इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिभा को प्रमोट किया जा रहा है ये देखकर मुझे काफी अच्छा मेहसूस हो रहा है. साथ ही परिणीति चोपड़ा को जज की सीट पर बैठे देखना भी एक्साइटिंग है. एक दूसरे फैन ने लिखा कि- परिणीति चोपड़ा मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूं और मुझे आज इस बात का अंदाजा हो गया कि आप कितनी रियल हैं. अब मैं आपका और सिन्सियर फैन हो गया हूं. ऑल द बेस्ट. सिर्फ परिणीति ही नहीं बल्कि करण जौहर और मिथुन चक्रवर्ती का भी फैंस ने स्वागत किया है.

Yaar do watch #Hunarbaaz. I accidently kept it. Contestants are indeed OMG!!! (Dealing with seperation anxiety) #TejRan — Anaya (#TejRan BB15) (@nair_praseeda) January 22, 2022

भारती सिंह होस्ट की भूमिका में

बीते शनिवार शो ऑन एयर हो गया. इससे पहले शो के कुछ प्रोमो वीडियोज सामने आए थे जो शो को लेकर फैंस की क्यूरॉसिटी बढ़ाने में सफल रहे थे. शो हर शनिवार-रविवार के दिन रात 9 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा. वहीं दूसरी तरफ शो में होस्ट की भूमिका में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया नजर आएंगे.