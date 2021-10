कंटेस्टेंट्स के हाथापाई करने पर हिना खान की Bigg Boss को राय, 'आंखें खोलें, नियम का पालन नहीं हो रहा'

बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट हिना खान यूं तो शो में हर साल ही नजर आती हैं, लेकिन ऐसे कम ही मौके होते हैं, जब वो ट्विटर पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को लेकर अपनी राय देती हैं. लेकिन इस बार बिग बॉस 15 के घर में इतना ज्यादा ड्रामा देखने को मिला है कि हिना खान भी खुद को अपनी राय देने से रोक नहीं पाईं. खास बात यह है कि हिना खान ने अपने ट्वीट में बिग बॉस से ही एक मजेदार सवाल पूछा है.

हिना खान ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं. अपने ट्वीट में हिना ने पूछा है कि क्या बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स के लिए नियम बदल गए? क्योंकि शो देखकर smackdown और RAW देखने की फील आ रही है.

कंटेस्टेंट्स के एग्रेशन पर हिना ने कही ये बात

दरअसल, बिग बॉस 15 में एक ओर जहां हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ हद से ज्यादा एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के इसी एग्रेशन को देखते हुए हिना खान ने बिग बॉस से सवाल पूछे हैं. हिना ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'तो कैसा चल रहा है. क्या आप इन दिनों कलर्स टीवी पर मंडे से फ्राईडे तक Smackdown और RAW एन्जॉय कर रहे हैं. एक टाइम था, जब उंगली लगाने की भी इजाजत नहीं थी और अब क्या हो रहा है बिग बॉस में?'

हिना खान का बिग बॉस से खास सवाल

हिना खान ने बिग बॉस से मजाकिया अंदाज में सवाल पूछते हुए कहा, "पूरी इज्जत के साथ पूछ रही हूं बिग बॉस, कहीं आप विश्वसुंदरी के प्यार में तो नहीं पड़ गए हैं. अपनी आंख खोलें बीबी प्लीज..जाग जाइए. मैं घर में किसी को दोष नहीं दूंगी. ये बीबी का सबसे पहला और सबसे जरूर नियम था कि आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब यह नियम लागू नहीं होता है."

