ट्रोल्स से परेशान हिमांशी, लिया आसिम रियाज संग अगला प्रोजेक्ट ना करने का फैसला

हिमांशी खुराना और आसिम रियाज बिग बॉस के बाद से ही चर्चा में हैं. उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जाता रहा है. दोनों ने बिग बॉस से निकलने के बाद कई प्रोजेक्ट साथ में किया. कुछ समय पहले दोनों के एक नए प्रोजेक्ट को लेकर खबरें चल रही थीं. लेकिन हाल ही में हिमांशी खुराना ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि ये दोनों का आखिरी प्रोजेक्ट है.

आसिम के फैंस ने हिमांशी को किया ट्रोल

दरअसल, आसिम रियाज के कई फैंस ने हिमांशी खुराना को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. कुछ फैंस को हिमांशी का आसिम संग प्रोजेक्ट्स के लिए साथ आना पसंद नहीं आ रहा था. आसिम रियाज के एक फैन ने ट्वीट कर लिखा था- मुझे पता है कि इस अनाउंसमेंट से आसिम के बहुत से फैंस काफी दुखी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये AsiManshi का साथ में लास्ट प्रोजेक्ट है. दूसरा हम आसिम को हाइप करेंगे. गाने की वजह से केवल आसिम ही ट्रेंड में हैं.



इस पर रिप्लाई करते हुए हिमांशी ने लिखा- आपको ये फेक न्यूज कौन देता है...और सुनो मैं और आसिम साथ में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे. हमें अच्छे प्रोजेक्टस मिल रहे हैं. तुम लोग फैक्ट और सच से बहुत दूर हो, जिस दिन वास्तव रियलिटी पता चलेगी...खैर, जाने दो. BB इतना ही याद है तो किसने क्या बोला वो क्यों भूल गए.

Who gives you fake news..or suno Asim n me will do Gud projects ..jaha log kaam k lie to rahe we r getting Gud projects...or tum log facts or sach se boht door ho jis din actual reality pta chlegi...anyways let it be ....BB itna hi yaad hai to kisne kya bola woh kyu bhull gye — Himanshi khurana (@realhimanshi) August 31, 2020

Haha kitne mna kiye list bheju .....or agar chlo mil bhi rahe according to you ......he’s my man tumahara kyu pet dard ho raha .....self obsessed — Himanshi khurana (@realhimanshi) August 31, 2020

Sir tabhi bolte hai itni jaldi me mat judgement paas kro ........ new singer ke saath krna kaam koi gunaah hai .....Chalo koi baat nahi bus wait kro tume Shanti milegi huuuufffffff — Himanshi khurana (@realhimanshi) August 31, 2020

Haha lgta ye koi aisa insaan hai jo fake id ki arr me interview le raha ....go check I did song with karan or jasmine Meri best friend hai — Himanshi khurana (@realhimanshi) August 31, 2020

Flop aunty 10 M to cross nhi hote bina Asim ke 😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — deepak (@deepak29130301) August 31, 2020

Congratulations himanshi tumne asim ki squad break kar hi di...

You were not even tagged...

Aur fans ki baat sunkr chali jao gi toh in long term.he will be the happiest sab ignore kar rahe hai song ke liye prep kar rahe hai phir ye tweet

Bravo himanshi 👏👏👏 — ABHI.. (@AsimSqu48729702) August 31, 2020

Are beliver bhai asim ko bhi koi swaal pucho ......hé don’t want me to do anything in there case apki sunu ke asim ki ......or tum logo sach ni pta lgana bus kisi ne Asim ka naam lia par jao himanshi ke piche or ye bhi ni samjh te ki jhuth bhi ho skta drag krne k lie news k lie — Himanshi khurana (@realhimanshi) August 31, 2020

Asim squad kya hai ....jo apne idol ko or takleef deta uski personal or professional life mix krke usko order dete......ok chalo main life se chali jati hu ........Chalo lo guarantee ki he’ll be happiest person ......real life or reel me frk hota — Himanshi khurana (@realhimanshi) August 31, 2020

Oh really sach koso door hai ....chalo main aj se asim se door hu .........last asimanshi project tha 😊enjoy — Himanshi khurana (@realhimanshi) August 31, 2020

इसके बाद एक दूसरे फैन ने हिमांशी को टारगेट करते हुए कहा कि हिमांशी को केवल आसिम की वजह से ही काम मिल रहा है. इस पर रिप्लाई करते हुए हिमांशी ने कहा- अगर मुझे आसिम की वजह से काम मिल रहा है तो, वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं.

एक ने हिमांशी को फ्लॉप आंटी बुलाते हुए लिखा कि बिना आसिम के वो गाने में 10 मिलियन मार्क क्रॉस नहीं कर सकतीं. इस पर हिमांशी ने लिखा कि उन्होंने अपना सबकुछ अपनी मेहनत और डेडिकेशन से पाया है. इसके बाद भी आसिम के कई फैंस ने हिमांशी को ट्रोल किया और हिमांशी ने भी कड़े जवाब दिए.

लेकिन जब एक फैन ने लिखा- आसिम अपने फैंस के साथ खुश हैं लेकिन अब लग रहा है कि उसको दर्द सिर्फ तुम दे रही हो, प्लीज उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. आसिम को उसका स्पेस दो. हम आसिम के फैंस उसे तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, अटेंशन सीकर.

इस पर जवाब देते हुए हिमांशी ने लिखा- सच कोसो दूर है...चलो मैं आज से आसिम से दूर हूं...आखिरी asimanshi प्रोजेक्ट था. एंजॉय. इसी के साथ हिमांशी ने स्माइली फेस इमोजी भी बनाया.