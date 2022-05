TV पर सरोगेसी दिखाने पर हंगामा, फैंस बोले- नॉर्मल डिलीवरी दिखाने में क्या दर्द है?

सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' में मेकर्स सरोगेसी का ट्रैक लेकर आ रहे हैं. इस बात से फैंस काफी परेशान हो गए हैं. नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी ऑडियंस के बीच काफी फेमस है. दोनों के किरदार विराट और सई को खूब पसंद किया जाता है. लंबे समय के इंतजार के बाद विराट और सई ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था. इसके बाद फैंस के बीच खुशी का माहौल था. हालांकि अब सभी हैरान-परेशान चल रहे हैं.

सीरियल में आएगा सरोगेसी ट्रैक

असल में सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' में सरोगेसी का ट्रैक आने वाला है. सीरियल का नया प्रोमो सामने आया है, जिसे देखकर दर्शक यह अनुमान लगा रहे हैं. प्रोमो में दिखाया गया कि भवानी काकू (किशोरी शहाणे) सई और विराट को कुलदेवी के मंदिर लेकर जाती है. यहां पर वह पाखी और सम्राट को भी बोलती है. ऐसे में मंदिर का पंडित सई की प्रेग्नेंसी की भविष्यवाणी कौड़ियों से करता है.

पंडित ने अपनी भविष्यवाणी शुरू कर सई की तरफ कौड़ियों को फेंका था, जो पाखी की गोद में जा गिरीं. इससे फैंस ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि पाखी के जरिए विराट और सई को बच्चा होने वाला है. शो में पाखी को कपल की सरोगेट के रूप में दिखाया जाएगा. ऐसे में सरोगेसी के ट्रैक को बायकॉट किया जा रहा है. कई सोशल मीडिया यूजर्स इसपर गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं.

We want laddo gopal only from SaiRat and not from patthar.



BOYCOTT SURROGACY TRACK#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/Pt22GLDGI7 — Neenukettles (@neenukettles1) May 6, 2022

Remember this @sidd_vankar @StarPlus When you showed Sai getting blessings from Bal Gopal during Janmashtami for a child.. THEN STICK TO IT. Don't rob them of their journey of natural pregnancy #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin



BOYCOTT SURROGACY TRACK pic.twitter.com/ucwAtqh8sa — Saumya 《Virat Dulhaniya Le Jaayega😎》 (@SPN_FreakSaumya) May 6, 2022

I mean how can makers even think of making Pakhi as surrogate, matlab kuch bhi, the show was going so well since few weeks & now this 💔



BOYCOTT SURROGACY TRACK#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin @StarPlus pic.twitter.com/5BR85tIDjp — Sherry (@SherryS12345) May 6, 2022

SaiRat Deserve Happiness



BOYCOTT SURROGACY TRACK... pic.twitter.com/ohEbtlOhMY — ayesha lover (@sairatxmimo) May 6, 2022

This is so beautiful...#SaiRat recalling their Unplanned discussion abt their Girl child...@sidd_vankar please🙏🏻 let the would be Proud Parents enjoy their Chemistry during Pregnancy period...



BOYCOTT SURROGACY TRACK #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/hMFO5iuLRh — Whisky《♥️Tere liye duniya chord di hai♥️》 (@Whisky38922872) May 6, 2022

Ghum will become the cheapest show which can exist in ITV

Congo vanker for running sairat journey by putting pakhi in between

To hell with your show



BOYCOTT SURROGACY TRACK — Parvathy✨ (@Parvathyskumar4) May 6, 2022

I want Sai to make Virat hear their baby's heartbeat through her stethoscope... It my dream @sidd_vankar, don't ruin it

BOYCOTT SURROGACY TRACK#ghumHaiKisiKeyPyaarMeiin — Harshita ll Team Ladkewale🎉🎉 (@harshu_170422) May 6, 2022

United we stand, divided we fall. Remember this not the time to fight for selfish reasons.This surrogacy/ pregnancy whatever track right now is not needed. We have so many things to explore for SaiRat. For once keep aside bias and focus against this track



BOYCOTT SURROGACY TRACK — 𝑺𝒘.♡ (@random_fangurl) May 6, 2022

Sairat should bring their daughter together, by themselves!! Not with the help of a delusional woman like Pakhi!!



BOYCOTT SURROGACY TRACK@sidd_vankar @rajeshramsingh @pradeep1staug @StarPlus pic.twitter.com/hdLYUWLZIh — Komal Bothra (@KomalBothra2) May 6, 2022

It's not picture for us it's an emotion for us for u sairat is just gaining frame and all, but for us they're our lifeline it's our dream for their pregnancy track. Don't try to ruin this @sidd_vankar

BOYCOTT SURROGACY TRACK#GhumHaKisikeyPyaarMeiin https://t.co/JHHRDQomUE pic.twitter.com/WKAtvTHKT0 May 6, 2022

यूजर्स का कहना है कि विराट और सई साथ में खुश रहने के लायक हैं, मेकर्स को उनकी बच्चा पाने की खुशी नहीं छीननी चाहिए. वहीं कुछ विराट और सई का प्रेग्नेंसी फेज का रोमांस देखने के लिए उत्साहित है. फैंस का कहना है कि सरोगेसी का ट्रैक दिखाने पर उन्हें कपल का रोमांस और क्यूट पल साथ में देखने को नहीं मिलेंगे. कुछ फैंस पाखी को नहीं देखना चाहते हैं.

सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' में एक्टर नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा लीड रोल निभा रहे हैं. नील और आयशा ऑनस्क्रीन कपल हैं तो वहीं ऐश्वर्या और नील असल जिंदगी के पति-पत्नी हैं. 'गुम है किसी के प्यार में' टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक है.