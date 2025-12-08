scorecardresearch
 
गौरव खन्ना...करणवीर... बिग बॉस जीतने के बाद सवालों से घिरे ये सेलेब्स, मिला 'फिक्स्ड विनर' का टैग

बिग बॉस 19 गौरव खन्ना की जीत के साथ खत्म हुआ. उन्होंने कश्मीरी हसीना फरहाना भट्ट को हराया. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने गौरव को फिक्स्ड विनर बताया है. इससे पहले भी कई बिग बॉस विजेताओं को इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा है. जानते हैं उन सभी के बारे में...

गौरव खन्ना की जीत पर उठे सवाल (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial)
टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना की जीत के साथ रियलिटी शो बिग बॉस का एक और धमाकेदार सीजन खत्म हो चुका है. टॉप 2 में कश्मीरी हसीना फरहाना भट्ट और 20 सालों से टीवी की शान रहे गौरव खन्ना के बीच भिड़ंत हुई. गौरव जहां आइस थे तो फरहाना फायर. एक की जर्नी में तूफान था तो दूसरे ने शो में संयम दिखाया. इंटरनेट पर फैंस दो ग्रुप्स में बंटे हुए थे. कोई फरहाना पर दांव खेलता दिखा तो किसी को गौरव विनर लगा.

लेकिन अंत में बाजी मारी गौरव खन्ना ने. कई बीबी 19 के कंटेस्टेंट्स जैसे फरहाना, तान्या, जीशान कादरी ने सरेआम गौरव को अनडिजर्विंग विनर बताया है. इनडायरेक्टली उन्हें 'फिक्स्ड विनर' कहा. सोशल मीडिया पर भी गौरव के खिलाफ लोग कैंपेन चलाते दिखे. फरहाना को रियल विनर बताते नजर आए.

हेटर्स को गौरव खन्ना का जवाब

हालांकि गौरव को फिक्स्ड विनर के टैग और लोगों की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता. उनका कहना है शो में उन्होंने जो भी किया सही किया. जैसा भी खेला सही खेला है. उनके मुताबिक, इंडस्ट्री में इतने साल बिताने के बाद उन्हें बैकलैश झेलने की आदत सी पड़ गई है. हेटर्स को वो ज्यादा महत्व नहीं देना चाहेंगे. वैसे गौरव इकलौते ऐसे विनर नहीं हैं जिन्हें ट्रोल किया गया हो, जिनकी जर्नी पर सवाल उठे हों या फिक्स्ड विनर का टैग मिला हो. उनसे पहले के विनर्स ने भी आलोचना झेली है. जानते हैं उनके बारे में...

करण वीर मेहरा
सीजन 18 में विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा के बीच मुकाबला था. करण ने ट्रॉफी अपने नाम की तो सोशल मीडिया बुरी तरह चिढ़ गया. उन्हें शो का फिक्स्ड विनर घोषित किया गया. जनता ने मेकर्स को बायस्ड तक कहा. ये आरोप लगाया कि करण वीर ने पीआर के जरिए पेड प्रमोशन किया. खुद को स्टार और दूसरों को निगेटिव दिखाया. लेकिन करणवीर को इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ा. 

मुनव्वर फारुकी
बीबी 17 के फाइनल में मुनव्वर फारुकी ने अंकिता लोखंडे और अभिषेक कुमार को हराकर बाजी मारी थी. लेकिन मुनव्वर के जीतने पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई थी. स्टैंडअप कॉमेडियन की फ्लॉप जर्नी पर सवाल उठे. लोगों ने कहा कि उन्होंने शो में कुछ नहीं किया. टीवी की जनता ने अंकिता लोखंडे के हारने पर दुख जताया. अंकिता को शो का डिजर्विंग विनर लोग बताने लगे थे.

सिद्धार्थ शुक्ला
बिग बॉस के सुपरहिट सीजन 13 ने टीआरपी में रिकॉर्ड तोड़े थे. ये सीजन कुछ ऐसा था जहां सोशल मीडिया आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला में बंटा हुआ था. इंटरनेट पर दोनों के फैंस अपने फेवरेट के लिए कैंपेन और ट्रेंड्स चलाते थे. फैनक्लब के बीच जंग तक छिड़ जाती थी. क्योंकि सिद्धार्थ ने कलर्स चैनल के साथ कई शोज किए थे इसलिए उनकी जीत पर सवाल उठे. उन्हें चैनल का फिक्स्ड विनर कहा गया. ये भी दावा हुआ कि चैनल की एक सीनियर पोस्ट में काबिज लेडी संग उनका अफेयर था इसलिए सिद्धार्थ को जिताया गया. सिद्धार्थ के एग्रेशन पर सवाल उठे. आसिम को उनके फैंस ने विनर का टैग दिया.

रुबीना दिलैक
सीजन 14 को बॉस लेडी रुबीना दिलैक ने जीता था. उनके अपोजिट राहुल वैद्य थे. दोनों की जर्नी शानदार थी, लेकिन रुबीना के जीतने पर राहुल के फैंस को मिर्ची लगी. वो लोग रुबीना को ट्रोल करने लगे. मेकर्स पर आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझकर रुबीना को जिताया. लेकिन हेटर्स की इन बातों का रुबीना पर कोई फर्क नहीं पड़ा. इस जीत को उन्होंने जमकर सेलिब्रेट किया था. 

दीपिका कक्कड़
बिग बॉस 12 में दीपिका कक्कड़ और श्रीसंत के बीच टक्कर थी. दीपिका के जीतने पर सोशल मीडिया पर जैसे निगेटिविटी का सैलाब सा आ गया था. हर ओर से दीपिका को ट्रोलिंग मिल रही थी. यूजर्स का कहना था कि श्रीसंत की जर्नी स्ट्रॉन्ग थी. मेकर्स ने जानबूझकर दीपिका को जिताया. 

तेजस्वी प्रकाश
सीजन 15 में तेजस्वी प्रकाश ने प्रतीक सहजपाल को पछाड़कर ट्रॉफी जीती. शो के दौरान ही तेजस्वी को नागिन शो का ऑफर मिला, फिर रियलिटी शो की ट्रॉफी भी तेजस्वी को मिल गई. इतना फेवरेटिज्म देखकर जनता से रहा नहीं गया. एक्ट्रेस को काफी बैकलैश झेलना पड़ा था. लोगों ने तेजस्वी की जर्नी को प्रतीक के मुकाबले कमजोर कहा.

एमसी स्टैन
2023 में रैपर एमसी स्टैन के बिग बॉस 16 जीतने पर हंगामा हुआ था. क्योंकि स्टैन की जर्नी फ्लॉप रही थी. आधे सीजन वो शो से जाने की गुहार लगाते फिरे थे, आधे सीजन वो गुमसुम रहे. ऐसे में जब फैंडम के दम पर स्टैन शो की ट्रॉफी जीते तो लोगों के होश उड़ गए. शिव ठाकरे के फैंस को स्टैन का जीतना नागवार गुजरा. स्टैन को काफी ट्रोल होना पड़ा. आज भी स्टैन को शो का सबसे खराब विनर बुलाया जाता है.

