शादीशुदा गौरव खन्ना का था निधि शाह संग अफेयर? एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस 19 विनर और अनुपमा के एक्टर गौरव खन्ना का एक्ट्रेस निधि शाह संग अफेयर था. इस दावे पर एक्ट्रेस ने कमेंट रुमर्स को हवा दे डाली.

गौरव खन्ना का निधि शाह संग अफेयर? (Photo: Yogen Shah)
गौरव खन्ना इन दिनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर ने टीवी का सबसे रियलिटी और कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम की है. सोशल मीडिया पर उन्हें जनता का खूब प्यार मिल रहा है. इस बीच गौरव खन्ना का नाम उनकी को-स्टार निधि शाह संग जुड़ रहा है.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ. जिसमें एक यूजर ने लिखा, 'अनुपमा के दौरान निधि शाह और गौरव खन्ना का एक दूजे के साथ अफेयर था.' इस पर अब एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है.

क्या कहा एक्ट्रेस निधि शाह ने?
दरअसल एक पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'अनुपमा के दौरान निधि शाह और गौरव खन्ना का अफेयर था.' इस पर निधि ने खुद रिप्लाई देते हुए कहा, 'हां, आप बेहतर जानते हैं.' फिर वही यूजर जवाब देता है, 'निधि रेडिट ट्विटर वाले बेहतर जानते हैं.. हमेशा मैडम.' इस बातचीत से सोशल मीडिया पर यूजर्स हैरान हो गए. हालांकि आपको बता दें कि गौरव और निधि हमेशा से सिर्फ़ को-स्टार रहे हैं और निधि की शादी आकांक्षा चमोला से हुई है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nidhi Shah (@nidz_20)

किस पोस्ट पर था निधि का लाइक?
निधि शाह ने एक पोस्ट लाइक की थी, जिसमें गौरव खन्ना ट्रॉफी पकड़े हुए नजर आ रहे थे. इस पोस्ट पर कैप्शन लिखा था, 'अनुपमा की ऑडियंस थोड़ी गंवार तो है.' दूसरी पोस्ट उन्होंने गौरव खन्ना के मिसबिहेविंग की लाइक की थी. जिसमें एक महिला तंज कस रही थी.

बता दें कि सीरियल अनुपमा में गौरव खन्ना ने अनुज कपाड़िया तो निधि शाह ने किंजल शाह का किरदार प्ले किया था. दोनों ये शो अब छोड़ चुके हैं. दोनों ने सेट पर कई रील्स भी शेयर की थी. हालांकि अब दोनों को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.

गौरव खन्ना ने जीता बिग बॉस 19
वहीं बीते रविवार रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले को जीतकर इस सीजन के विजेता गौरव खन्ना बने हैं, जबकि फरहाना भट्ट रनर-अप रहीं है. तीसरे नंबर पर प्रणीत मोरे रहे, तान्या मित्तल चौथे और अमाल मलिक पांचवें पर रहे.

