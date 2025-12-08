लाल ड्रेस के श्राप का डर या मेकर्स का इशारा? फरहाना की हार पर छिड़ी बहस

बिग बॉस 19 का फिनाले किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं रहा. पूरे सीजन की लड़ाई, ड्रामा और इमोशन के बाद आखिरकार गौरव खन्ना विनर बने, जबकि फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर-अप रहीं. फिनाले एपिसोड में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स- गौरव, फरहाना, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक, एक-एक कर एलिमिनेट हुए और माहौल जितना रोमांचक था, उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी.

हिना-प्रियंका ने भी पहनी थी लाल ड्रेस

लेकिन फिनाले का असली ट्विस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जहां एक बार फिर चर्चा छिड़ गई ‘रेड ड्रेस कर्स’ यानी लाल ड्रेस के श्राप की. फहराना से पहले हिना खान, फिर प्रियंका चाहर चौधरी- दोनों फिनाले में लाल रंग पहनकर भी ट्रॉफी से चूक गई थीं. वहीं अभिषेक कुमार लाल रंग के ही सूट में सलमान का हाथ थामे खड़े थे. और इस बार, फिनाले में फरहाना भट्ट भी रेड आउटफिट पहनकर पहुंचीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत इसे लेकर चर्चाएं शुरू कर दीं.

फरहाना पर लगा लाल ड्रेस का श्राप?

जब फिनाले के प्रोमो वीडियोज सामने तभी से फैंस इस बात की चर्चा करने लगे थे. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया था कि- हे भगवान फरहाना की ड्रेस देखकर डर लग रहा है. क्या फरहाना उस लाल ड्रेस के श्राप को तोड़ने में कामयाब रहेंगी? वहीं एक और ने दावा किया, फिनाले में मेकर्स खुद ड्रेसेज भेजते हैं. ये साफ इशारा था कि वो नहीं जीत रहीं.

एक तीसरे कमेंट में लिखा गया- बिग बॉस के इतिहास में लाल रंग एक बैड लक लेकर आता है. अब ये कितना सच है और कितना ओवर थिंकिंग, ये तो शो मेकर्स बता ही सकते हैं, लेकिन पब्लिक की बातें हमेशा दिलचस्प होती हैं. और बिग बॉस में तो थ्योरीज का अपना ही फैनबेस है.

फैंस ने फरहाना को बताया ‘ऑडियंस विनर’

ट्रॉफी भले गौरव खन्ना घर ले गए, लेकिन फैंस ने फरहाना को भी खूब सराहा. कई लोगों ने लिखा कि वो पूरे सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और रियल कंटेस्टेंट थीं. एक फैन ने ट्वीट किया- वो पहले से जानती थी कि ये ट्रॉफी उसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पूरी मेहनत की. हमारी विनर!

एक और ने लिखा- आप उसे प्यार दो, नफरत दो, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते. उसने अपनी दुनिया जमीन से बनाई है, बिना किसी स्टारडम और सपोर्ट के. ऑडियन्स की विजेता तो फरहाना ही है. कुछ लोगों ने शो के फॉरमैट और गौरव की जीत पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये सब पहले से ही फिक्स होता है. लेकिन फरहाना बेहतर डिजर्व करती है.

गौरव खन्ना की जीत

आखिरकार, गौरव खन्ना ने ट्रॉफी के साथ ₹50 लाख का प्राइज मनी भी जीता. फिनाले में उनकी खुशी साफ झलक रही थी, और पूरा स्टेज सेलिब्रेशन में डूब गया. जहां गौरव शो के ऑफिशियल विनर बने, वहीं फरहाना ने भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई.

