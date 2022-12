Moving In With Malaika: 'स्क्रिप्ट किसने लिखी है?', मलाइका के शो का उड़ा मजाक, वायरल हुए मीम्स, लोग बोले- सब नकली

Moving In With Malaika: बॉलीवुड की क्वीन मलाइका अरोड़ा ने ओटीटी वर्ल्ड में अपनी धमाकेदार एंट्री की है. मलाइका का चैट शो 'मूविंग इन विद मलाइका' स्ट्रीम हो चुका है. शो के पहले एपिसोड में मलाइका की बेस्ट फ्रेंड और बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फराह खान ने एंट्री की. फराह संग बात करते हुए मलाइका ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले.

शो में मलाइका ने खोले कई राज

'मूविंग इन विद मलाइका' शो के जरिए फैंस को एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा. पहले ही एपिसोड में मलाइका ने अपने रिलेशनशिप्स, लव लाइफ और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग के बारे में खुलकर बात की. मलाइका ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी चीजें बताईं, जिनसे फैंस अब तक बेखबर थे.

शो में अपनी लाइफ के मुश्किल पलों को याद करते हुए मलाइका इमोशनल भी हुईं. अब मलाइका के शो के पहले एपिसोड पर लोगों ने अपना फीडबैक दे दिया है. एक्ट्रेस के फैंस को तो उन्हें पर्सनली जानकर काफी अच्छा लगा. लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई लोग एक्ट्रेस के शो का मजाक उड़ाते हुए फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं, तो कई यूजर्स मलाइका के शो को नेपोटिज्म से जोड़कर पीआर बेस्ड शो बता रहे हैं.

वायरल हो रहे मीम्स

एक मीम में लिखा गया- तमाशा मूवी देखने के बाद यूजर का रिएक्शन- किसने स्क्रिप्ट लिखी है.

एक दूसरे यूजर ने लिखा- कितना मनगढ़ंत शो है. सब कुछ नकली है.

Such a fabricated show #MovingInWithMalaika

Everything about those who are wealthy in an underserved way is fake 🤥 — ரௌத்திரம் பழகு 🇮🇳 (@vanithaj) December 5, 2022

यहां देखें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स

me after complaining to mamma about my brother's secret girlfriend 🤭🤣 #MovingInWithMalaika pic.twitter.com/5mTaHpoJ7S — Kanchan (@Kaanchan21) December 5, 2022

chhapri boys after doing low grade stunts with bike #MovingInWithMalaika pic.twitter.com/8I9Y6GG66k — ℍ𝔼𝔸ℝ𝕋 𝕃𝕆𝕍𝔼ℝ (@with_out_heart_) December 5, 2022

problem in my life one after another#MovingInWithMalaika pic.twitter.com/r0SKYu8j3w — Jolly (@ijoooolly) December 5, 2022

लोगों के रिएक्शन देखकर तो लग रहा है कि मलाइका अरोड़ा अपने शो 'मूविंग इन विद मलाइका' से फैंस को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाईं. लोगों का कहना है कि ये एक फैब्रिकेटेड शो है, जो पीआर बेस्ड लग रहा है. अभी तो सिर्फ पहला एपिसोड ही ऑनएयर हुआ है. शो में आपको आगे इंडस्ट्री के कई सेलेब्स देखने को मिलेंगे. मलाइका के बेटे अरहान भी अपनी मॉम के शो में गेस्ट बनेंगे. अब देखते हैं मलाइका अपनी जिंदगी के किन राज से शो में पर्दा उठाती हैं.