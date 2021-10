Bigg Boss 15:'7 दिन में प्यार, गेम खेल रही है माइशा,' Andy Kumar ने कही ये बात

बिग बॉस 15 में माइशा अय्यर और ईशान सहगल की रोमांटिक केमिस्ट्री चर्चा में बनी हुई है. शो के पहले हफ्ते में ही माइशा और ईशान एक दूसरे के साथ इंटीमेट होत हुए नजर आए. ऐसे में घरवालों समेत कई सेलेब्स का यह मानना है कि माइशा और ईशान की लव स्टोरी फेक है और दोनों गेम में आगे बढ़ने के लिए प्यार के ट्रैक का सहारा ले रहे हैं. माइशा और ईशान की लव स्टोरी पर अब बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट एंडी कुमार का रिएक्शन भी सामने आया है.

एंडी को फेक लगता है माइशा का प्यार

बिग बॉस सीजन 15 के नए लव बर्ड्स माइशा अय्यर और ईशान की लव स्टोरी को एंडी ने गेम का हिस्सा बताया है. वहीं दूसरी ओर एंडी ने उमर रियाज की तारीफ भी की है. एंडी ने ट्वीट कर लिखा, "उमर रियाज बैंग ऑन हैं. हर कोई देख सकता है कि माइशा अय्यर गेम खेल रही है और ईशान सहगल एक खोए हुए पप्पी हैं. 7 दिनों में आई लव यूं." इसके साथ एंडी ने हंसने वाली इमोजी भी बनाई है. एंडी ने अपने ट्वीट में आगे उमर की तारीफ करते हुए लिखा है कि उमर रिजाज आखिरकार धमाल मचा रहे हैं.

#UmarRiaz is bang on

Everyone can see #MeishaIyer is playing a game & #IshaanSehgal is a lost puppy!

I love you in 7days 🤣



Today #Umar is finally killing it!



Watch my review in 10mins !

Link 👉🏽 https://t.co/qJwT9soBzA#BiggBoss #BiggBoss15 #BB15