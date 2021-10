'Bigg Boss 15 की हीरोइन हैं तेजस्वी प्रकाश', Ex कंटेस्टेंट देवोलीना ने की तारीफ

बिग बॉस 15 में जहां ज्यादातर लड़के एक दूसरे संग लड़ाई-झगड़ा करने में लगे हुए हैं तो वहीं तेजस्वी अपने क्रेजी और जॉली नेचर से घर में अपनी खास छाप छोड़ रही हैं. तेजस्वी का मजाकिया और खुशमिजाज अंदाज फैंस समेत सेलेब्स को भी काफी पसंद आ रहा है. कई सेलेब्स का मानना है कि घर में तेजस्वी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग हैं और गेम में सभी पर भारी पड़ सकती हैं.

तेजस्वी को हीरोइन मानती हैं देवोलीना

एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट देवालीना भट्टाचार्जी भी तेजस्वी के गेम से काफी इंप्रेस हैं. देवोलीना ने तेजस्वी को बिग बॉस 15 की रियल हीरोइन बताया है. एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा- 'तेजू ही घर ही हीरोइन है." देवोलीना की इस बात से फैंस भी सहमति जाहिर कर रहे हैं और तेजस्वी के गेम की तारीफ कर रहे हैं.

#Teju is the herione of the house yaa..❤️🥰😀 #bb15 @ColorsTV @BiggBoss