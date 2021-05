दिव्यांका त्रिपाठी ने मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर को लगाई झाड़, बोलीं- कस्टमर को लटका रहे 

एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी दहिया इन दिनों साउथ अफ्रीका के केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग में व्यस्त हैं. ऐसे में अब दिव्यांका ने बताया है कि वह अपने फोन के नेटवर्क की वजह से मुश्किलों का सामना कर रही हैं. दिव्यांका ने ट्वीट कर मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को झाड़ लगाई है. उन्होंने कहा है कि भारत से साउथ अफ्रीका जाने वाले भारतियों के लिए रोमिंग डेटा रिन्यूअल का प्लान होना चाहिए.

दिव्यांका ने लगाई झाड़

दिव्यांका ने ट्वीट किया- डियर एयरटेल, आपके पास साउथ अफ्रीका जाने वाले भारतियों के लिए कोई रोमिंग डेटा रिन्यूअल प्लान नहीं है. मेरे इंटरनेशनल रोमिंग प्लान का 5जीबी डेटा पलक झपकते ही खत्म हो गया. आपकी टीम के पास मेरी परेशानी के लिए कोई जवाब नहीं है. आप अपने कस्टमर को लटका रहे हैं. यह निंदनीय है.

Dear Airtel,

You have no roaming data renewal packs for Indians traveling to South Africa! My international roaming plan's 5 GB got over in a giffy and your back end team has no solutions for it.

Leaving your customers in lurch.

How unthoughtful!