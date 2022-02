Divyanka Tripathi पर Lata Mangeshkar का ट्रिब्यूट मैसेज कॉपी करने का आरोप, बोलीं- तुम्हारे तिरस्कार में मेरी तारीफ

सुर सरस्वती लता मंगेशकर के निधन ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. फैंस अभी तक लता मंगेशकर के जाने की खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. दिग्गज गायिका को सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स ने श्रद्धांजलि दी. इन्हीं में से एक थीं दिव्यांका त्रिपाठी. एक्ट्रेस ने लता दीदी को याद करते हुए उन्हें ट्रिब्यूट दिया. लेकिन क्या आपको पता है दिव्यांका को उनके इस ट्रिब्यूट मैसेज को लेकर ट्रोल किया गया है.

दिव्यांका ने किया लता मंगेशकर को याद

दुख की इस घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएं. उनका काम बस निगेटिविटी फैलाना है. लेकिन धाकड़ दिव्यांका भी कहां ट्रोल्स की सुनने वाली थीं. एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया. दिव्यांका ने सोशल मीडिया पर लता की तस्वीर शेयर कर इमोशनल पोस्ट लिखा था. एक्ट्रेस ने लिखा था- लता जी आपने आज देश को खाली छोड़ दिया. हाथ जोड़कर कला के इतिहासकार आपके काम को स्टडी करेंगे. सदियों तक आपके गाने अमर रहेंगे. आप भारत की आजादी से आज तक संगीत जगत का युग थीं, जो आज खत्म हो गया.

You have left our nation in a void today Lata ji.🙏

Art historians will study your work and your songs will live for centuries to come. You were an era of musical evolution India saw from before independence till date, that has come to an end today.

RIP Sushri Lata Mangeshkar ji pic.twitter.com/PpNO7E1ikD