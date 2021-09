दिलजीत दोसांझ ने Sidharth Shukla को किया याद, बताया शहनाज ने करवाई थी बात

2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद से इंडस्ट्री में एक के बाद एक सेलेब्स उन्हें याद करने में लगे हुए हैं. ऐसे में अब पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया है. दिलजीत दोसांझ ने बताया कि वह सिद्धार्थ के निधन से सदमे में हैं. उन्होंने अपनी भावनाओं को एक ट्वीट के सहारे व्यक्त किया है.

दिलजीत ने सिद्धार्थ को किया याद

ट्वीट में दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी में लिखा है, ''1 वारी वीडियो कॉल ते गल करई सी शहनाज ने. बाउट ही हसमुख सी वीरा. कहंदा सी मिलेयो जादोन मुंबई आए. शॉकिंग.'' इस ट्वीट का मतलब है - एक बार शहनाज ने मेरी बात वीडियो कॉल पर उनसे करवाई थी. वह बहुत हंसमुख थे. मुझे कहा था मुंबई आना तो मिलेंगे. काफी हैरान करने वाला.'

1 Vaari Video Call Te Gal Karai c Shenaaz Ne.. Baut hee Hasmukh c Veera..Kehnda c mileyo Jadon Mumbai aeye.. 🙏🏽 Shocking pic.twitter.com/jDoENqpqoD