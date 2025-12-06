मां बनीं 'महादेव' शो की 'पार्वती' सोनारिका, एक्ट्रेस के घर आई नन्ही परी, दिखाई झलक

टीवी शो 'देवों के देव महादेव' में 'पार्वती माता' का किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने फैंस को बड़ी गुड न्यूज दी है. वो अब मां बन चुकी हैं. शुक्रवार यानी 5 दिसंबर के दिन एक्ट्रेस ने एक बेटी को जन्म दिया. सोनारिका और उनके पति ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की झलक भी दिखाई.

और पढ़ें

बेटी की मां बनीं सोनारिका भदौरिया

सोनारिका भदौरिया पिछले काफी समय से इंस्टाग्राम पर अपने बेबी बंप के साथ अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट करती आ रही थीं. कुछ दिन पहले उन्होंने अपना मैटरनिटी फोटोशूट कराया, जिसमें वो काफी खूबसूरत दिखीं. सोनारिका और उनके पति शादी के एक साल बाद पेरेंट्स बनने वाले थे. अब, फाइनली वो दिन आ गया है जब उनकी जिंदगी में एक नई जिंदगी का आगमन हुआ है.

कपल ने इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर करके अपनी नन्ही परी की झलक दिखाई है. उसके साथ, दोनों ने एक प्यार भरा कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा भी किया. सोनारिका ने लिखा, '5.12.2025. हमारा सबसे प्यारा सबसे बड़ा आशीर्वाद. वो यहां है और वो पहले से ही हमारी पूरी दुनिया है.'

सोनारिका भदौरिया की इस पोस्ट पर फैंस उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं. अशनूर कौर, आरती सिंह समेत टीवी की जानी-मानी हस्तियां भी एक्ट्रेस की बेटी के जन्म पर खुश हैं. सोनारिका की बेटी की झलक पाकर यूजर्स का दिल खुशी से झूम उठा है. सभी कपल को खूब सारी दुआएं दे रहे हैं.

Advertisement

सोनारिका भदौरिया और उनके पति विकास पराशर ने साल 2024 में शादी की थी. दोनों काफी लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. विकास पेशे से एक बिजनेसमैन भी हैं. उन्होंने सोनारिका को साल 2022 में शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए.

मालूम हो कि सोनारिका टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. 'महादेव' शो के अलावा वो और भी कई सारे सीरियल्स में नजर आई हैं. टीवी के अलावा, वो साउथ की भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. मगर शादी के बाद, उन्होंने लाइमलाइट से दूरी बना ली. अब वो अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की तरफ ध्यान लगाने वाली हैं.

---- समाप्त ----