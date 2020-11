KBC की ट्यून पर कंटेस्टेंट ने किया कथक, देखकर अमिताभ बच्चन हुए हैरान

कौन बनेगा करोड़पति के शुक्रवार के एपिसोड की शुरुआत अमिताभ बच्चन ने की एक शानदार कविता के साथ. खेल की शुरुआत में हॉटसीट पर बैठीं गुजरात के वड़ोदरा से आईं शर्मिला गार्गायन. शर्मिला ने गुरुवार को 3 हजार रुपये की धनराशि जीत ली थी और शुक्रवार के खेल की शुरुआत उन्होंने की 5 हजार रुपये के सवाल से.

5 हजार का सवाल नृत्य कलाओं के बारे में था जिसके बाद शर्मिला ने बताया कि उन्होंने भी ये डांस फॉर्म सीखी है. संगीत से MA कर चुकीं शर्मिला के ये बताने की ही देर थी कि अमिताभ ने उनसे एक ऐसी फरमाइश कर दी जो शायद ही शो के सेट पर उन्होंने पहले किसी से की थी.

बिग बी ने शर्मिला से केबीसी के थीम म्यूजिक पर कथक के स्टेप्स करके दिखाने की फरमाइश की. इसके बाद सेट पर बजा केबीसी का लोकप्रिय थीम संगीत जिस पर शर्मिला ने शानदार ढंग से कथक के मुद्राएं करके दिखाईंं. जिस दौरान शर्मिला परफॉर्म कर रही थीं तब पूरे वक्त अमिताभ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे.

“Iss Diwali mann ka aangan gyaan se jagmag karna hai” #KBC12 wishes all a happy and prosperous #Diwali. Let the power of knowledge illuminate our lives! @SrBachchan pic.twitter.com/Y2CCwtTQWp