अमेजन प्राइम के सीरीज मिर्जापुर 2 का जिस बेसब्री से फैंस को इंतजार था वो आख‍िर खत्म होने वाला है. सोमवार को मिर्जापुर 2 के रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई. लेक‍िन इस अनाउंसमेंट के दूसरे दिन ही मिर्जापुर 2 को बॉयकॉट करने की मांग भी अचानक उठने लगी. भला जिस सीरीज को देखने की ललक पिछले दो साल से थी, उसके लिए अचानक इतनी नफरत कैसे. तो जवाब है सीरीज के एक्टर अली फजल का एक पुराना ट्वीट.

दरअसल, पिछले साल CAA प्रोटेस्ट के समय अली फजल ने अपने शो मिर्जापुर का एक डायलॉग तंज के तौर पर ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था- 'शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है.'. एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा- 'याद रखें- अगला कदम ये साबित करना नहीं क‍ि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था बल्क‍ि इसकी जांच करना और असली घुसपैठ‍ियों से पर्दा उठाना जो बाहर से इस आंदोलन में घुसे और हिंसा की.'. हालांकि अली ने ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए थे.

Ali Fazal and his leftist gang instigated crowd to protest against CAA & NRC

which turned into anti hindu riot in delhi.



Even though CAA has nothing to do with Indians

Still these leftist ran propoganda.

For me Country > Mirzapur#BoycottMirzapur2 pic.twitter.com/L5wYTlsPcv — Aditya Panwar (@iadityapanwar) August 25, 2020

These aholes created havoc in delhi. Instigated riots. Time to excercise our power as a viewer #BoycottMirzapur2 pic.twitter.com/zOnJ4ebcxn — KD (@kd0902) August 25, 2020

Farhan Akhtar is the executive producer of #Mirzapur2.One more reason to avoid this series..Aur haan,Sab yaad rakhha jayega💯💯..#BoycottMirzapur2 — Anand Phadke (@AnandPhadke) August 25, 2020

This was the reaction of ur mirzapur lead actor when Anti-CAA Rioters were burning the country down.

Remember it when you choose to watch Mirzapur 2 season.

Info. credit @ThePlacardGuy #BoycottMirzapur2 #SSRiansTrustCBI pic.twitter.com/HNZ24S5n1j — Karan Vats (@KaranVa48104794) August 25, 2020

#BoycottMirzapur2



One of the best web series.

But desh se badhkar kuch nahi. pic.twitter.com/IeavD2Hi3f — 100mya (@saumyakumary) August 25, 2020

पर अब मिर्जापुर 2 के रिलीज की खबर के बाद उनके शो को टारगेट किया जा रहा है. हेटर्स उनपर निशाना साधते हुए शो को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने शो को बॉयकॉट करने के लिए एक और रीजन दिया है कि मिर्जापुर 2 के एग्जीक्यूट‍िव प्रोड्यूसर फरहान अख्तर हैं.

#BoycottMirzapur2 is trending

Le mirzapur creaters to this trend: pic.twitter.com/1u4Fnrzjst — Daredevil (@Daredevil_2_0) August 25, 2020

People demanding this #BoycottMirzapur2



Mirzapur fans who waited for so long : pic.twitter.com/UIuxHpRWCN — Amir Qureshi (@Amirrqureshi) August 25, 2020

जहां एक ओर बॉयकॉट मिर्जापुर 2 की लहर चली हुई है, वहीं दूसरी ओर शो के प्रेमी भी कम नहीं हैं. कई फैंस ने इसे सपोर्ट किया है और मजेेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि जहां हेटर्स और फैंस की तादाद लगभग एक जैसी है वहां शो पर इस बॉयकॉट ट्रेंड का क‍ितना असर पड़ता है. बता दें मिर्जापुर 2, 28 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीड‍ियो पर रिलीज होने वाली है.