दुल्हन बनी 'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड संग इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में लिए सात फेरे

'सपने सुहाने लड़कपन के' सीरियल से मशहूर हुईं एक्ट्रेस रूपल त्यागी अब अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर आगे बढ़ चुकी हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड नोमिश भारद्वाज संग शादी कर ली है. रूपल की शादी 5 दिसंबर को एक इंटीमेट सेरेमनी में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच हुई.

रूपल त्यागी ने रचाई शादी

रूपल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उन्होंने अपना ब्राइडल लुक शेयर किया. लाल लहंगे में दुल्हन बनीं रूपल अप्सरा लगीं. दुल्हन के जोड़े में एक्ट्रेस ने कई शानदार पोज भी दिए. उन्होंने अपनी मेहंदी भी दिखाई. रूपल ने अपने लहंगे पर गोल्डन लेटर्स में #रूपनूम भी लिखवाया. उनके पति नोमिश भारद्वाज ने शादी के मौके पर पीले और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन वाली शेरवानी पहनी. कपल ने अपनी शादी पर सास, बहू और बेटियां की टीम से भी खास बातचीत की.

रूपल ने बताया कि उनकी शादी जल्दबाजी में हुई. अभी कई रस्में होनी बाकी हैं. उन्होंने बताया कि वो शुरुआत से ही अपनी शादी इंटीमेट सेरेमनी में करना चाहते थे. उन्हें काफी सिंपल तरीके से शादी करनी थी. वो इस खास मौके पर अपने सबसे खास लोगों को ही साथ रखना चाहती थीं. इस दौरान नोमिश ने बताया कि वो रूपल से दो साल पहले अपने म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए मिले. इसके बाद कुछ सालों की डेटिंग के बाद, दोनों ने शादी रचाई.

नोमिश भारद्वाज एनिमेशन की दुनिया में काम करते हैं. वो लॉस एंजेलिस में रहकर वहीं अपना काम कर रहे हैं. रूपल मुंबई में एक्टिंग कर रही हैं. वो सलमान खान के शो 'बिग बॉस' सीजन 9 का भी हिस्सा रह चुकी हैं. मगर उनकी जर्नी शो में उतनी यादगार नहीं थी, जितनी एक्ट्रेस ने उम्मीद की. वो शो के दूसरे हफ्ते में ही एलिमिनेट हो गई थीं. इसके अलावा, रूपल 'झलक दिखला जा' सीजन 8 में भी आईं, लेकिन वहां से भी वो जल्द बाहर हो गईं.

रूपल को आखिरी बार दंगल टीवी के शो 'रंजू की बिटियां' में देखा गया था, जो साल 2021 में आया था. इसके बाद से वो लाइमलाइट से दूर हैं. मगर अब नोमिश भारद्वाज संग अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए तैयार हैं.

