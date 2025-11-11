Bigg Boss: अभिषेक बजाज को किया गया 'टारगेट', Ex-वाइफ के आरोपों पर बोले- डरा हुआ था...

संडे का दिन बिग बॉस फैंस के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं था. उनके फेवरेट कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज को शो छोड़कर जाना पड़ा. प्रणित मोरे ने अभिषेक के बदले अशनूर कौर को चुना, जिसके चलते वो बाहर हुए. ये खबर सभी के लिए शॉकिंग थी. घर में अशनूर का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

अभिषेक के मुताबिक कैसी रही उनकी बिग बॉस जर्नी?

अभिषेक बजाज को शो से बाहर निकले हुए काफी समय बीत चुका है. एविक्शन के बाद, अब एक्टर ने इंडिया टुडे/आजतक को दिए इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए हैं. उन्होंने अपनी एक्स वाइफ के दावों से लेकर घर में बिताए अपनी जर्नी पर खुलकर बात की. अभिषेक ने घर से बाहर निकाले जाने पर अपना पहला रिएक्शन दिया.

उन्होंने कहा, 'आपकी कभी-कभी जो ताकत होती है, वो आपकी कमजोरी भी बन जाती है. मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था, इसलिए लोग मुझे टारगेट करते थे. जब मैंने कहा कि मैं शेर दिल हूं, मैं वो था. मेरे अंदर के शेर ने मुझे बुरे लोगों से बचाया और मेरे दिल ने मुझे उन बंधनों से जोड़ा जो मैंने घर में बनाए.'

एक्स वाइफ अकांशा जिंदल पर क्या बोले अभिषेक?

अभिषेक ने आगे शो के होस्ट सलमान खान द्वारा फटकारे और समझाए जाने पर भी बात की. एक्टर ने कहा कि उन्होंने हमेशा सलमान की बातें एक सलाह के तौर पर ली. वो सुपरस्टार की बातों को अच्छी भावना से लेते थे और समझते थे कि सलमान उन्हें सारी बातें उनके भले के लिए कह रहे हैं. एक्टर ने ये भी कहा कि इसलिए जब भी घर में उनकी एक्स वाइफ अकांक्षा जिंदल की चर्चा होती थी, तो वो उसे हंसकर टाल देते थे.

अभिषेक ने एक्स वाइफ के लिए कहा, 'उनकी एक फैमिली है, मैं उनका नाम किसी भी चीज में नहीं लेना चाहता जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है. मैं किसी की शांति भंग नहीं करना चाहता. मैं बल्कि उनके लिए डरा हुआ था, अपने लिए नहीं. ये सबकुछ अतीत में हुआ है, अब इसके बारे में क्यों बात करनी है?'

जब अभिषेक से कहा गया कि दूसरे इंसान ने उन्हें कई इंटरव्यूज में एक बुरा पार्टनर कहा है, तो इसपर एक्टर बोले, 'सबने मुझे बिग बॉस में देखा है कि मैं कैसा हूं. और मुझे लगता है कि सच को किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है. मैं इतनी दूर सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर आ पाया हूं और ये दुखद है कि लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं. आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो आपका नाम खराब करना चाहते हैं. लेकिन ऑडियंस ये सबकुछ समझती है.'

तान्या मित्तल संग फ्लर्ट वाले विवाद पर क्या बोले अभिषेक?

बिग बॉस हाउस में यूं तो अभिषेक बजाज की कई सारे मुद्दों पर लड़ाईयां हुई हैं. लेकिन उनमें से एक मुद्दा बड़ा गंभीर था, जब एक्टर ने दावा किया कि घर में तान्या मित्तल उनसे फ्लर्ट कर रही थीं. सलमान ने भी इस मुद्दे को उठाया था, हालांकि इसमें उन्होंने तान्या का साथ दिया था. अब खुद अभिषेक ने इस पूरी घटना पर रिएक्ट किया है.

एक्टर का कहना है कि तान्या हमेशा उन्हें बाकी लोगों के सामने सुनाती रहती थीं. लेकिन जब वो उनसे अकेले में मिलती थीं, तब उनका रवैया बदल जाता था. अभिषेक ने बताया, 'मेरे साथ ये पूरे शो के दौरान हुआ है. तान्या लोगों के सामने बुरा भला कहती थी, लेकिन अकेले में स्वीट बन जाती थी. मैं उतना समझदार हूं कि उसके इरादे समझ जाता था. बाकी लड़कियों ने भी मेरी तारीफें की हैं लेकिन वो सच्ची लगती थी. बल्कि तान्या और फरहाना ने मुझे कहा कि अगर अशनूर आसपास नहीं होती, तो वो दोनों मुझे नहीं छोड़तीं.

