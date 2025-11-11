scorecardresearch
 

Feedback

Bigg Boss: अभिषेक बजाज को किया गया 'टारगेट', Ex-वाइफ के आरोपों पर बोले- डरा हुआ था...

एक्टर अभिषेक बजाज, जो अब बिग बॉस हाउस से बाहर आ चुके हैं, उन्होंने अपनी एक्स वाइफ अकांशा जिंदल द्वारा किए गए दावों पर बात की है. साथ ही एक्टर ने तान्या मित्तल पर भी बात की है, जिनके साथ उनकी फ्लर्टिंग की खबरों ने जोर पकड़ा था.

Advertisement
X
एक्स वाइफ की बातों पर क्या बोले अभिषेक बजाज (Photo: Instagram @humarabajaj)
एक्स वाइफ की बातों पर क्या बोले अभिषेक बजाज (Photo: Instagram @humarabajaj)

संडे का दिन बिग बॉस फैंस के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं था. उनके फेवरेट कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज को शो छोड़कर जाना पड़ा. प्रणित मोरे ने अभिषेक के बदले अशनूर कौर को चुना, जिसके चलते वो बाहर हुए. ये खबर सभी के लिए शॉकिंग थी. घर में अशनूर का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

अभिषेक के मुताबिक कैसी रही उनकी बिग बॉस जर्नी?

अभिषेक बजाज को शो से बाहर निकले हुए काफी समय बीत चुका है. एविक्शन के बाद, अब एक्टर ने इंडिया टुडे/आजतक को दिए इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए हैं. उन्होंने अपनी एक्स वाइफ के दावों से लेकर घर में बिताए अपनी जर्नी पर खुलकर बात की. अभिषेक ने घर से बाहर निकाले जाने पर अपना पहला रिएक्शन दिया.

सम्बंधित ख़बरें

abhishek bajaj ex wife, bigg boss 19
दबंग अंदाज-टॉप 3 में रहने के हकदार! अभिषेक को निकालकर BB ने की गलती? 
Ashnoor Abhishek
Bigg Boss 19: Abhishek के एविक्शन पर फूट-फूटकर रोईं Ashnoor! 
Abhishek Bajaj eviction shocked bigg boss fans
बिग बॉस से कटा अभिषेक का पत्ता, फैंस के निशाने पर आए प्रणित, हुए ट्रोल 
Malti chahar bond with pranit more impresses fans
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने BB में किया हंगामा, परेशान हुए घरवाले 
Pranit more Abhishek bajaj
प्रणित मोरे ने तोड़ा अभिषेक बजाज का सपना, बताया क्यों अशनूर को किया सेफ 

उन्होंने कहा, 'आपकी कभी-कभी जो ताकत होती है, वो आपकी कमजोरी भी बन जाती है. मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था, इसलिए लोग मुझे टारगेट करते थे. जब मैंने कहा कि मैं शेर दिल हूं, मैं वो था. मेरे अंदर के शेर ने मुझे बुरे लोगों से बचाया और मेरे दिल ने मुझे उन बंधनों से जोड़ा जो मैंने घर में बनाए.'

एक्स वाइफ अकांशा जिंदल पर क्या बोले अभिषेक?

Advertisement

अभिषेक ने आगे शो के होस्ट सलमान खान द्वारा फटकारे और समझाए जाने पर भी बात की. एक्टर ने कहा कि उन्होंने हमेशा सलमान की बातें एक सलाह के तौर पर ली. वो सुपरस्टार की बातों को अच्छी भावना से लेते थे और समझते थे कि सलमान उन्हें सारी बातें उनके भले के लिए कह रहे हैं. एक्टर ने ये भी कहा कि इसलिए जब भी घर में उनकी एक्स वाइफ अकांक्षा जिंदल की चर्चा होती थी, तो वो उसे हंसकर टाल देते थे. 

अभिषेक ने एक्स वाइफ के लिए कहा, 'उनकी एक फैमिली है, मैं उनका नाम किसी भी चीज में नहीं लेना चाहता जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है. मैं किसी की शांति भंग नहीं करना चाहता. मैं बल्कि उनके लिए डरा हुआ था, अपने लिए नहीं. ये सबकुछ अतीत में हुआ है, अब इसके बारे में क्यों बात करनी है?'

जब अभिषेक से कहा गया कि दूसरे इंसान ने उन्हें कई इंटरव्यूज में एक बुरा पार्टनर कहा है, तो इसपर एक्टर बोले, 'सबने मुझे बिग बॉस में देखा है कि मैं कैसा हूं. और मुझे लगता है कि सच को किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है. मैं इतनी दूर सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर आ पाया हूं और ये दुखद है कि लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं. आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो आपका नाम खराब करना चाहते हैं. लेकिन ऑडियंस ये सबकुछ समझती है.'

Advertisement

तान्या मित्तल संग फ्लर्ट वाले विवाद पर क्या बोले अभिषेक?

बिग बॉस हाउस में यूं तो अभिषेक बजाज की कई सारे मुद्दों पर लड़ाईयां हुई हैं. लेकिन उनमें से एक मुद्दा बड़ा गंभीर था, जब एक्टर ने दावा किया कि घर में तान्या मित्तल उनसे फ्लर्ट कर रही थीं. सलमान ने भी इस मुद्दे को उठाया था, हालांकि इसमें उन्होंने तान्या का साथ दिया था. अब खुद अभिषेक ने इस पूरी घटना पर रिएक्ट किया है.

एक्टर का कहना है कि तान्या हमेशा उन्हें बाकी लोगों के सामने सुनाती रहती थीं. लेकिन जब वो उनसे अकेले में मिलती थीं, तब उनका रवैया बदल जाता था. अभिषेक ने बताया, 'मेरे साथ ये पूरे शो के दौरान हुआ है. तान्या लोगों के सामने बुरा भला कहती थी, लेकिन अकेले में स्वीट बन जाती थी. मैं उतना समझदार हूं कि उसके इरादे समझ जाता था. बाकी लड़कियों ने भी मेरी तारीफें की हैं लेकिन वो सच्ची लगती थी. बल्कि तान्या और फरहाना ने मुझे कहा कि अगर अशनूर आसपास नहीं होती, तो वो दोनों मुझे नहीं छोड़तीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement