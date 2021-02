बिग बॉस ने भी माना- राखी सावंत ने दी हमें पहचान, देखें Video

बिग बॉस 14 का फिनाले जितना दर्शक सोच रहे हैं उससे ज्यादा करीब है. इस शो में अब तीन कंटेस्टेंट राखी सावंत, राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक ही बचे हैं. शो के आखिरी पड़ाव पर आकर बिग बॉस ने तीनों सदस्यों को शो में उनका सफर दिखाया, जिसे देख सभी की आंखें भर आईं. इस दौरान बिग बॉस ने राखी सावंत को ओरिजिनल एंटरटेनर बताया.

राखी सावंत की बिग बॉस जर्नी

राखी सावंत की जर्नी का प्रोमो वीडियो सामने आ गया है. इस वीडियो में बिग बॉस कहते हैं कि बिग बॉस की पहचान जिसने बनाई है वो शख्स है राखी सावंत. ये सुनकर राखी चौंक जाती हैं. बिग बॉस कहते हैं कि राखी सावंत ओरिजिनल एंटरटेनमेंट हैं और बाकी सब तो बस कॉपी करते हैं. ऐसे में अपना सफर देखते हुए राखी की आंखें भर आती हैं और वह बिग बॉस को कोटि-कोटि नमन करती हैं.

राहुल-रुबीना भी हुए इमोशनल

राखी के अलावा राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक की जर्नी का प्रोमो वीडियो भी आ गया है. राहुल वैद्य के लिए बिग बॉस ने कहा कि जो शख्स अकेलेपन के पहाड़ को तोड़कर चट्टान की तरह अकेला खड़ा है वो राहुल वैद्य है. वहीं रुबीना के लिए बिग बॉस ने कहा कि एक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए वह इस घर में आई थीं. ऐसे में उनका सफर खुद को जानने और समझने का रहा. राहुल और रुबीना दोनों ने ही शो को अद्भुत बताया.

कौन जीतेगा बिग बॉस 14?

बता दें कि बिग बॉस 14 का फिनाले 21 फरवरी को होने वाला है. शो में रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य हमेशा से ही तगड़े कंटेस्टेंट रहे हैं. वहीं राखी सावंत शो में एंटरटेनमेंट का सबसे दमदार डोज बनकर आई थीं. राखी शो में आने वाले चैलेंजर्स में से इकलौती हैं, जो इतनी दूर तक का सफर तय कर पाई हैं. इस बार बिग बॉस की ट्रॉफी कौन जीतता है, ये देखने का इंतजार फैंस को बेसब्री से है.