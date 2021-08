Bigg Boss OTT: शमिता ने प्रतीक को कहा- कोरियन, एक्ट्रेस के कमेंट पर भड़के यूजर्स

शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन और एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लिया है. 8 अगस्त की रात शो का प्रीमियर हुआ, जहां शमिता ने कंटेस्टेंट्स प्रतीक सहजपाल को देखकर कहा था कि वह उन्हें कोरियन लगते हैं. इसके अलावा शमिता शेट्टी ने बताया कि उन्हें के-पॉप सॉन्ग्स और के-ड्रामा से प्यार है. हालांकि अपने ऊपर शमिता के 'कोरियन' वाले कमेंट से प्रतीक बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने शमिता से उनकी बात का मतलब पूछा था.

शमिता पर उठे सवाल

शमिता शेट्टी की बात प्रतीक के अलावा कई सोशल मीडिया यूजर्स को भी नहीं भायी, तो वहीं कई ने उनकी साइड भी ली. शमिता शेट्टी के कमेंट के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ भी नजर आया. यूजर्स लगातार शमिता शेट्टी के कमेंट को लेकर बात कर रहे हैं. कुछ का कहना है कि उनका प्रतीक को कोरियन कहना रेसिस्ट है. तो वहीं कई ने इस बात पर जोर दिया है कि शमिता ने के-पॉप को लेकर अपना प्यार जताया और प्रतीक को क्यूट बताया, फिर भी उन्हें नहीं चुना यह बात गलत थी.

वहीं कई यूजर्स ने शिल्पा शेट्टी के बिग ब्रदर में जाने और जीतने को भी शमिता शेट्टी के कमेंट से लिंक किया. पढ़ें ट्विटर यूजर्स ने क्या कहा, यहां:

