बिग बॉस: घर के संचालक को लेकर हंगामा, एजाज-देओल के बीच तीखी बहस

बिग बॉस सीजन 14 अपने पूरे शबाब पर है. पहले 14 दिनों के लिए घर में बिग बॉस के सबसे पॉपुलर पूर्व प्रतियोगी देखने को मिल रहे हैं. इनमें सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान जैसे सितारे शामिल हैं. इन्हें तूफानी सीनियर्स के नाम से नवाजा गया है और इनका काम नए और फ्रेश प्रतियोगियों के लिए बिग बॉस के घर में सर्वाइवल को मुश्किल बनाना है.

इस सीजन के पहले वीकेंड का वार में सलमान खान ने नए प्रतियोगियों की क्लास लगाई और ये भी कहा कि इन लोगों के बीच भाईचारा काफी देखने को मिल रहा है. हालांकि निक्की तंबोली इन सभी प्रतियोगियों में काफी पॉपुलेरिटी बटोर रही है वही सारा गुरपाल घर से बाहर हो चुकी हैं. इस एपिसोड में इस बात को लेकर भी खुलासा हुआ कि हिना खान ने एक दौर में सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और राहुल वैद्य ने उन्हें सर्टीफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा था. जब हिना ने बिग बॉस में राहुल से इस बारे में बात की तो राहुल को ये घटना याद तो नहीं आई लेकिन उन्होंने इस मेमोरी को लेकर हामी भरी.

.@DeolShehzad ne khoya apna control. He is shouting with aggression at @KhanEijaz. Have you tuned in to #Colors?#BB14 #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/tfxunlDsL3