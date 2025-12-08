scorecardresearch
 
शादी को हुए 9 साल, मां बनने को तैयार नहीं पत्नी, गौरव बोले- फोर्स नहीं कर सकता

बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला को लेकर हुई ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया है. एक्टर ने शादी के 9 साल बाद पिता ना बनने पर भी चुप्पी तोड़ी है.

गौरव ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी (PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial)
गौरव ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी (PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial)

तीन महीने के बाद बिग बॉस 19 को उसका विनर मिल चुका है. टेलीविजन के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की. बिग हाउस में गौरव के गेम को लेकर तमाम सवाल हुए. उन्हें ताने दिए गए, ट्रोल किया गया. शो के दौरान गौरव ने पिता बनने की ख्वाहिश जताई थी. ये भी बताया कि उनकी पत्नी अभी मां बनने के लिए तैयार नहीं हैं. इस पर लोगों ने गौरव की वाइफ आकांक्षा चमोला को खूब ट्रोल किया. शो खत्म होने के बाद गौरव ने पत्नी का बचाव किया है. 

पत्नी की ट्रोलिंग पर क्या बोले गौरव 
गौरव खन्ना से पूछा गया कि उनकी पत्नी को उन्हें सपोर्ट ना करने के लिए ट्रोल किया गया. न्यूज 18 संग बातचीत में उन्होंने कहा- हम हमेशा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ हमारी पत्नी को हमारा साथ देना चाहिए? हम मर्द हैं, हमें औरतों का ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए. और मैं बहुत खुश हूं कि ये सवाल उठा, क्योंकि अगर मेरी पत्नी किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, तो मैं भी नहीं हूं. हम बच्चे नहीं चाहते. ये नहीं कि मेरी पत्नी नहीं चाहती, बल्कि बात ये है कि उसे बच्चे नहीं चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूं.

गौरव ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. मेरी अपनी पत्नी से मोहब्बत किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा है. अगर 10-15 लोग और ऐसा सोचें तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है. 

पिता बनने को लेकर क्या बोले थे गौरव 
बिग बॉस 19 में आने से पहले भी गौरव खन्ना ने अकांक्षा के मां ना बनने के फैसले पर खुलकर बात की थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं इस फैसले का सम्मान करना चाहता हूं. हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं. वो बच्चे नहीं चाहतीं. मुझे उनका फैसला स्वीकार करना होगा. अगर एक औरत तैयार नहीं है, तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए. हां, मुझे बच्चे पसंद हैं. वो भी बच्चों को प्यार करती हैं, लेकिन उनके अपने कारण हैं, क्योंकि मां का मनोबल बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है. मां, मां ही होती है.

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों की मुलाकात एक ऑडिशन में हुई थी. 

