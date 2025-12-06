scorecardresearch
 
'गेम के नाम पर बदतमीजी करते हैं प्रणित', बिग बॉस 19 में झगड़े के बाद बोलीं मालती

बिग बॉस 19 में मालती चाहर के एविक्शन के बाद टॉप फाइव फाइनलिस्ट्स का खुलासा किया गया है. मालती ने प्रणित मोरे के साथ हुई तीखी बहस के कारण शो से बिना अलविदा कहे बाहर जाना चुना. उन्होंने बताया कि प्रणित ने उन्हें किक मारी थी और माफी भी मांगी.

मालती चाहर ने प्रणित मोरे पर कही ये बात (Photo: Screengrab)
बिग बॉस 19 ने हाल ही में मालती चाहर के एविक्शन हुआ है. शो से बाहर आने के बाद मालती ने अपनी जर्नी के दौरान हुई फ्रेंडशिप पर बात की है. स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के साथ मालती का बॉन्ड बना था. लेकिन एविक्शन से ठीक पहले उनके बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद मालती घर से बिना अलविदा कह गईं.

प्रणित के लात मारने पर बोलीं मालती

न्यूज18 से बातचीत में मालती ने खुलासा किया कि क्या वे शो खत्म होने के बाद प्रणित से बात करेंगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका एविक्शन प्रणित के साथ उनकी दोस्ती का अंत है, तो उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो जब मैं शो से बाहर आई, तो प्रणित और मैंने लड़ाई की थी. मैं उनसे बहुत निराश थी, क्योंकि मैंने हमेशा उनका सपोर्ट किया. मैं जीके (गौरव खन्ना) को ताना मार रही थी, लेकिन प्रणित बीच में कूद पड़े और मेरी बेइज्जती करने लगे. वे हमेशा अपने शोज के नाम पर ऐसा व्यवहार करते हैं.'

मालती ने आगे कहा, 'इन सारी मजाकिया बातों के बीच उन्होंने मुझे किक मारी, किक मेरी हिप पर लगी. मैंने वहां कुछ नहीं कहा, और मेकर्स भी इसे दिखा नहीं सकते, क्योंकि यह बहुत गलत लगेगा. इसलिए मैंने प्रणित से कहा कि उन्हें मुझे किक नहीं मारनी चाहिए थी. उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी किया, इसी वजह से वे माफी मांग रहे थे. ईमानदारी से कहूं तो अगर मुझे पता होता कि एविक्शन इसी लड़ाई के ठीक बाद है, तो मैं मामले को बेहतर नोट पर खत्म करती.'

शो के बाद जारी रहेगी दोस्ती?

जब उनसे आगे पूछा गया कि क्या वे शो के बाद प्रणित से बात करेंगी, तो मालती ने कहा, 'मुझे पता है कि घर के अंदर किसी को मैं पसंद नहीं थी, इसलिए वहां से कोई यादें संजोने लायक नहीं हैं. घर से मुझे जो एक अच्छी चीज मिली वह दर्शकों का प्यार है. अभी मैं घर वालों से डील करने की मेंटल स्पेस में नहीं हूं. दो महीने बाद आखिरकार मुझे बेहतर महसूस हो रहा है और मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती. शो में जो भी काम मैंने किया, वह दर्शकों और मेकर्स के लिए किया.'

मालती के शो से बाहर जाने के बाद प्रणित कैमरे पर रो पड़े थे. उन्होंने एक बार फिर उनसे माफी मांगी थी. अमाल उन्हें सांत्वना देते नजर आए. मालती के एविक्शन के बाद बिग बॉस 19 ने अपने टॉप फाइव फाइनलिस्ट्स की घोषणा की. ये फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट हैं. शो का ग्रैंड फिनाले रविवार, 7 दिसंबर 2025 को होगा.

---- समाप्त ----
