scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सलमान के 1BHK में जाने को तैयार तान्या मित्तल, दबंग ख़ान बोले- तुम फिट नहीं होगी

करीब साढ़े तीन महीने के ट्विस्ट, टर्न, टास्क और ढेर सारी लड़ाइयों के बाद, रियलिटी शो बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले नया सीजन आज खत्म हो रहा है. वहीं फिनाले के दिन सलमान खान और तान्या मित्तल के बीच मजेदार बातचीत वायरल हुई.

Advertisement
X
बिग बॉस के फिनाले में तान्या मित्तल (Photo: ITG)
बिग बॉस के फिनाले में तान्या मित्तल (Photo: ITG)

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले इस समय चल रहा है. इस वक्त बिग बॉस के घर में टॉप-5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, जिनमें गौरव खन्ना, अमल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल का नाम शामिल है. फिनाले के मौके शो के होस्ट सलमान खान ने धमाकेदार परफॉर्म की. वहीं उन्होंने तान्या मित्तल के साथ कुछ मजाकिया बात की.  

तान्या मित्तल पर बोले सलमान खान
ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने पहले तान्या मित्तल की जमकर तारीफ की. एक्टर ने तान्या मित्तल से कहा, ' आपने इस घर में चाहे जो भी किया हो, आपकी हर बात वायरल हुई है. आप बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कंटेस्टेंट हो.'

इसके बाद सलमान ने पूछा, 'आपने नहीं सुना कि आपका घर तोड़ दिया है? इस पर तान्या ने कहा, 'अभी आपके घर आऊंगी यहां से निकलकर. इन सभी (कंटेस्टेंट्स) के घर छोटे हैं, मेरा सामान वहां कैसे आएगा, इसलिए मुझे आपके घर ही आना पड़ेगा.' तान्या की इस बात पर सलमान ने जवाब दिया, 'मैडम, मैं 1BHK में रहता हू्ं.' इसलिए आप मेरे घर में फिट नहीं होगी.' 

सम्बंधित ख़बरें

आज पवन सिंह का शो ऑन एयर होगा. (Photo: ITG)
पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, कहा- सलमान के साथ काम न करें 
Bigg boss official voice reacts salman khan being biased for contestants
'बायस्ड' हैं सलमान, कंटेस्टेंट्स का करते हैं फेवर? 'बिग बॉस' ने बताया सच 
Ex bigg boss contestant about changes in show
कब, कहां देखें 'बिग बॉस 19' ग्रैंड फिनाले, विनर के हाथ आएगी इतनी मोटी रकम 
Salman khan Galwan
'बैटल ऑफ...' के सेट से LEAK सलमान और चित्रांगदा सिंह की फोटो! देखिए लुक 
Malti Chahar ने Amaal Mallik से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी 

इस पर तान्या ने कहा, 'सर आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी.' एक्टर ने जवाब दिया, 'कहानी नहीं सुननी, पकाओगी आकर.' 

Advertisement

तान्या मित्तल पर बोले
सलमान ने आगे बिग बॉस 19 के बाकी एक्स कंटेस्टेंट्स से पूछा कि क्या तान्या के बारे में आपने देखा कि उसकी बातें सच थी या नहीं? इस अशनूर ने कहा, 'नहीं, इतना इंट्रेस्ट ही नहीं रहा.' वहीं सलमान ने मजाकिया लहजे में कहा, 'मैं ग्वालियर मैप देख रहा था, उसमें तान्या मित्तल का घर दिख रहा था.' 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement