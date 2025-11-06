सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को मिला एक्सटेंशन, 1 महीने आगे खिसका ग्रैंड फिनाले!

रियलिटी शो बिग बॉस 19 को देखने वाले फैंस के लिए गुडन्यूज है. शुरुआत में रियलिटी शो बोर कर रहा था. लेकिन मिड सीजन में आकर ये एंटरटेनिंग हो गया है. क्योंकि शो अच्छा कर रहा है इसलिए इसकी टीआरपी में भी उछाल आया है. ऐसे में शो के 1 महीना एक्सटेंड होने की न्यूज आ रही है.

बिग बॉस को मिलेगा एक्सटेंशन?

बिग बॉस फैनक्लब अमाउंट बीबी खबरी के मुताबिक, शो का फिनाले आगे खिसक गया है. इसे 4 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है. चर्चा है कि शो को 1 महीने आगे पुश किया जाएगा. पहले बिग बॉस 19 का फिनाले एपिसोड 7 दिसंबर 2025 को होने वाला था. अगर एक्सटेंशन की न्यूज सही निकली तो शो जनवरी 2026 में खत्म होगा. हालांकि अभी तक मेकर्स और कलर्स चैनल की तरफ से बिग बॉस की फिनाले डेट आगे खिसकने की जानकारी सामने नहीं आई है.

घरवालों के असली रंग दिखे

शो को करीबन 2 महीने पूरे हो चुके हैं. अब कंटेस्टेंट्स की रियल पर्सनैलिटी दिखने लगी है. फरहाना भट्ट गेम में छाई हुई हैं. वो शो को सबसे ज्यादा कंटेंट दे रही हैं. वहीं टीवी के स्टार गौरव खन्ना का गेम भी सुधरा है. शुरुआती महीनों में बैकफुट पर खेलने वाले गौरव अब सामने से वार कर रहे हैं. डंके की चोट पर अपना स्टैंड ले रहे हैं. यूट्यूब मृदुल तिवारी भी अपनी आवाज उठाने लगे हैं. कैप्टन बनने के बाद से उनका गेम घर में सुधरा है.

प्रणित मोरे की हुई शो में वापसी!

बिग बॉस के बीते वीकेंड का वार में प्रणित मोरे को घर से बाहर भेजा गया था. वो मेडिकल रीजन की वजह से बाहर गए थे. जानकारी मिली कि प्रणित को डेंगू हुआ था. उन्हें मेकर्स ने सीक्रेट रूम में रखा था. ताकि वो डॉक्टर्स की निगरानी में रह सकें. सोशल मीडिया पर अटकलें हैं कि प्रणित की घर में दोबारा से एंट्री हो चुकी है. फैंस प्रणित की री-एंट्री को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज संग उनकी अच्छो दोस्ती है.

