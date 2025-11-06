scorecardresearch
 

Feedback

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को मिला एक्सटेंशन, 1 महीने आगे खिसका ग्रैंड फिनाले!

बिग बॉस पहले दिसंबर में ऑफएयर होने वाला था. लेकिन अब शो के एक्सटेंड होने की न्यूज आई है. अटकलें हैं कि शो को 4 हफ्ते आगे एक्सटेंड किया गया है. ऐसा शो को मिल रही अच्छी टीआरपी की वजह से हो रहा है. हालांकि अभी तक मेकर्स ने कुछ कंफर्म नहीं किया है.

Advertisement
X
बिग बॉस 19 की बढ़ी TRP, एक्सटेंड होगा शो? (Credit: Instagram/ColorsTV)
बिग बॉस 19 की बढ़ी TRP, एक्सटेंड होगा शो? (Credit: Instagram/ColorsTV)

रियलिटी शो बिग बॉस 19 को देखने वाले फैंस के लिए गुडन्यूज है. शुरुआत में रियलिटी शो बोर कर रहा था. लेकिन मिड सीजन में आकर ये एंटरटेनिंग हो गया है. क्योंकि शो अच्छा कर रहा है इसलिए इसकी टीआरपी में भी उछाल आया है. ऐसे में शो के 1 महीना एक्सटेंड होने की न्यूज आ रही है. 

बिग बॉस को मिलेगा एक्सटेंशन?

बिग बॉस फैनक्लब अमाउंट बीबी खबरी के मुताबिक, शो का फिनाले आगे खिसक गया है. इसे 4 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है. चर्चा है कि शो को 1 महीने आगे पुश किया जाएगा. पहले बिग बॉस 19 का फिनाले एपिसोड 7 दिसंबर 2025 को होने वाला था. अगर एक्सटेंशन की न्यूज सही निकली तो शो जनवरी 2026 में खत्म होगा. हालांकि अभी तक मेकर्स और कलर्स चैनल की तरफ से बिग बॉस की फिनाले डेट आगे खिसकने की जानकारी सामने नहीं आई है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bigg Boss (@biggbosscolors.tv)

सम्बंधित ख़बरें

Pranit More re enters bigg boss house
बिग बॉस में हुई प्रणित की एंट्री! इलाज के लिए गए थे बाहर, घरवाले खुश 
गौरव खन्ना (Photo: Instagram @colorstv)
'तुम कौन हो?', फरहाना ने मारे ताने, गुस्से से तिलमिलाए गौरव, बोले- मैं TV का सुपरस्टार... 
Delnaaz Irani on bigg boss
'टैलेंट नहीं तलाकशुदा हूं इसलिए बिग बॉस ने बुलाया था', बोलीं डेलनाज, उठे सवाल 
Amaal mallik aunt targets Farrhana bhatt
अभिषेक को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थीं फरहाना? मृदुल ने खोली पोल, हुईं नाराज 
Amaal Mallik and Tanya Mittal friendship broken
'सच्चाई का प्रोपेगेंडा...', अमाल ने तोड़ा रिश्ता, रो पड़ीं तान्या, BB में मचा बवाल 

घरवालों के असली रंग दिखे

शो को करीबन 2 महीने पूरे हो चुके हैं. अब कंटेस्टेंट्स की रियल पर्सनैलिटी दिखने लगी है. फरहाना भट्ट गेम में छाई हुई हैं. वो शो को सबसे ज्यादा कंटेंट दे रही हैं. वहीं टीवी के स्टार गौरव खन्ना का गेम भी सुधरा है. शुरुआती महीनों में बैकफुट पर खेलने वाले गौरव अब सामने से वार कर रहे हैं. डंके की चोट पर अपना स्टैंड ले रहे हैं. यूट्यूब मृदुल तिवारी भी अपनी आवाज उठाने लगे हैं. कैप्टन बनने के बाद से उनका गेम घर में सुधरा है.

Advertisement

प्रणित मोरे की हुई शो में वापसी!

बिग बॉस के बीते वीकेंड का वार में प्रणित मोरे को घर से बाहर भेजा गया था. वो मेडिकल रीजन की वजह से बाहर गए थे. जानकारी मिली कि प्रणित को डेंगू हुआ था. उन्हें मेकर्स ने सीक्रेट रूम में रखा था. ताकि वो डॉक्टर्स की निगरानी में रह सकें. सोशल मीडिया पर अटकलें हैं कि प्रणित की घर में दोबारा से एंट्री हो चुकी है. फैंस प्रणित की री-एंट्री को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज संग उनकी अच्छो दोस्ती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement