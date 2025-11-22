बिग बॉस खत्म होने से पहले तान्या मित्तल की लगी लॉटरी, एकता कपूर ने ऑफर किया शो!

टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में ये हफ्ता पूरा 'फैमिली वीक' के नाम रहा. कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले उनसे मिलने आए और उन्हें अपने गेम के बारे में बताया. वहीं इस शो में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाली तान्या मित्तल को एक गुड न्यूज मिल गई है.

दरअसल 'बिग बॉस 19' में इस वीकेंड का वार में टीवी की क्वीन एकता कपूर शो में पहुंचीं. जानकारी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने तान्या मित्तल को एक शो ऑफर कर दिया है.

एकता कपूर को पसंद आईं तान्या?

इससे पहले जब एकता कपूर वीकेंड का वार में नागिन 7 का प्रमोशन करने पहुंचीं थीं तो प्रोड्यूसर ने तान्या मित्तल को अगली नागिन के तौर पर लेने की बात कही थी. अब एक बार फिर वो शो में पहुंचीं , इस बार उन्होंने खुले तौर पर तान्या मित्तल को एक शो ऑफर कर दिया है. जिसके बाद तान्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा.

दरअसल फिल्म विंडो के मुताबिक वीकेंड का वार में एकता कपूर घर के अंदर आईं और उन्होंने तान्या मित्तल को अगला टीवी सीरियल ऑफर करते हुए कहा, 'तान्या, घर से बाहर आते ही तुम सीधे मेरा शो करोगी.' ये सुनते ही तान्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. क्योंकि ये उनके सपने सच होने जैसा ही था. क्योंकि वो शो के कंटेस्टेंट और टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना से भी अपने मन की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं कि उन्हें डेली सोप करने का काफी मन है.

Dream moment for Tanya!



Ekta Kapoor entered the house to select one contestant as lead for her next show.



Ekta offered a serial to Tanya Mittal, she said once you're out of the house, the first thing is you're doing is my next show which likely on ColorsTv. Tanya was very… — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 22, 2025

लोगों के जमकर आए रिएक्शन

तान्या मित्तल पर शो में पहले से कंटेस्टेंट्स ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो डेली सोप जैसी एक्टिंग करती हैं. अब जब एकता कपूर ने ही उन्हें एक शो ऑफर कर दिया तो लोगों के जमकर रिएक्शन देखने को मिले. एक यूजर ने तो सीरियल का नाम बताते हुए कहा, 'एक अमीर बहू.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'बिग बॉस में एक्टिंग करने का कुछ तो फायदा हुआ.'

