बिग बॉस: बॉडी शेमिंग वाले मुद्दे पर घिरे अशनूर के पिता, अब दी सफाई

टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में फैमिली वीक के चलते इन दिनों कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले उनसे मिलने आ रहे हैं. इसी कड़ी में अशनूर कौर के पिता गुरमीत सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे. पिता और बेटी दोनों ने दिल खोलकर बात की. बातचीत के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लोग उस समय हैरान हो गए जब गुरमीत ने अपनी बेटी से कहा कि वह कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के 'बॉडी-शेमिंग' वाले कमेंट्स को न भूलें और उनका 'फायदा' उठाएं. इस वीडियो के सामने आने के बाद गुरमीत सिंह काफी ट्रोल हुए.

अशनूर के पिता ने क्या कहा

वहीं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर गुरमीत ने ट्रोलिंग के बाद लिखा, 'कल के एपिसोड के बाद मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिनसे पता चलता है कि मैंने अशनूर से तान्या के बॉडी-शेमिंग वाले कमेंट्स का 'फायदा' उठाने के लिए कहा है. मैं अभी इन गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं क्योंकि यह सच नहीं है. मेरी बातों को पूरी तरह से गलत मतलब निकाला गया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब अशनूर ने मुझसे तान्या को माफ करने के बारे में पूछा तो बातचीत का बॉडी शेमिंग से कोई लेना-देना नहीं था. यह एक हल्का-फुल्का, मजेदार पल था- जिसका ज्यादातर हिस्सा एपिसोड में दिखाया भी नहीं गया था. एडिट की वजह से मैंने जो कहा है उसका एक अलग मतलब निकाला जा रहा है, और यह इसमें शामिल सभी लोगों के साथ गलत है.'

बिना मतलब की बातों में न पड़े

उन्होंने अंत में लिखा, 'घर के अंदर कोई 'नेगेटिविटी' नहीं थी और जब वह घर का बना खाना लाए तो सभी कंटेस्टेंट को टेबल पर बैठे देखना सच में दिल को छू लेने वाला पल था. इसलिए मैं आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कटी-फटी, बिना मतलब की बातों में न पड़ें. मैं घर के अंदर सिर्फ अशनूर को खुश करने गया था, किसी को नीचा दिखाने नहीं. मैं हर कंटेस्टेंट के साथ बनी हर याद को संजोता हूं, चाहे वह एयर हुई हो या नहीं, और मैं बहुत पॉजिटिव नोट पर निकला.'

