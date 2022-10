शालीन भनोट पर Ex वाइफ ने लगाए थे मारपीट के आरोप, बोले- अगर फिर से विवाद हुआ तो...

टीवी एक्टर शालीन भनोट इन दिनों बिग बॉस 16 में नजर आ रहे हैं. लंबे समय बाद शालीन को छोटे पर्दे पर देखा गया है. उनके फैंस उन्हें देखकर उत्साहित हैं. तो वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स शालीन को टीवी स्क्रीन पर देखकर नाराज भी हो गए हैं. टीवी इंडस्ट्री के बदनाम चेहरों में से एक शालीन का भी है. इसका कारण है उनकी एक्स वाइफ दलजीत कौर के उनपर लगाए इल्जाम.

शालीन पर लगे थे बड़े इल्जाम

दलजीत कौर और शालीन भनोट की शादी साल 2009 में हुई थी. इसके कुछ साल बाद दोनों ने 2015 में तलाक ले लिया था. दलजीत ने शालीन पर घरेलू हिंसा और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया था. उस दौरान का वीडियो भी इन दिनों वायरल हो रहा है. इसमें दलजीत इमोशनल होते हुए मुश्किलों के बारे में बात कर रही हैं. बिग बॉस 16 के घर में जाने से पहले शालीन ने एक इंटरव्यू में बात की थी कि अगर उनके नाम पर घरेलू हिंसा का विवाद दोबारा शुरू हुआ तो वह क्या करेंगे.

इसके जवाब में एक्टर ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने ऊपर लगे इल्जामों पर चुप्पी साधे रखी है. आगे भी उनका यही प्लान है. शालीन भनोट कहते हैं, 'मैं इस मामले से डील करने का कोई प्लान नहीं रखता. मैं अपने अतीत पर बात नहीं करता. मैंने कभी अपने अतीत के बारे में बात की ही नहीं हैं. यह मेरी पर्सनल लाइफ है. जो भी मेरी जिंदगी में सालों पहले हुआ. मुझे लगता है 8 साल हो गए हैं उस बात को. मैंने कभी इस बारे में तब बात नहीं की थी तो मैं अब इसके बारे में बात क्यों करूंगा? ये मेरा परिवार है यार.'

दलजीत का पुराना वीडियो वायरल

दलजीत कौर ने शालीन भनोट पर घरेलू हिंसा, दहेज लेना और यहां तक कि उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया था. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने शालीन को क्लीन चिट दे दी थी. उनपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया था. दलजीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शालीन ने इस मामले को खत्म करने और उनपर लगे आरोप वापस लेने के लिए उन्हें पैसे दिए थे. साथ ही उनके मां-बाप भी चाहते थे कि वह यह मामला खत्म कर दें.

This is what #DaljietKaur has suffered . She got no Justice. #ShalinBhanot is a wife beater . @IndiaMeToo #BiggBoss16 #BB16 @SanaFarzeen pic.twitter.com/Xc9pVBMSDD